Источник: в новом контракте Судакова с Шахтером нет клаусулы

В новом контракте украинского полузащитника Георгия Судакова с донецким «Шахтером» нет суммы отступных, сообщает известный блогер, журналист и комментатор Виктор Вацко.

Также источник опроверг слухи о том, что новая зарплата 21-летнего футболиста составляет 1.5-2 миллиона евро за сезон.

В этой кампании Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Напомним, недавно Георгий Судаков продлил контракт с «Шахтером» до лета 2028 года. Ранее гендиректор «горняков» Сергей Палкин намекал, что клаусула в соглашении составляет 150 миллионов евро.