Источник: в новом контракте Судакова с Шахтером нет клаусулы
На полузащитнике «горняков» не висит ценник в 150 миллионов евро
В новом контракте украинского полузащитника Георгия Судакова с донецким «Шахтером» нет суммы отступных, сообщает известный блогер, журналист и комментатор Виктор Вацко.
Также источник опроверг слухи о том, что новая зарплата 21-летнего футболиста составляет 1.5-2 миллиона евро за сезон.
В этой кампании Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
Напомним, недавно Георгий Судаков продлил контракт с «Шахтером» до лета 2028 года. Ранее гендиректор «горняков» Сергей Палкин намекал, что клаусула в соглашении составляет 150 миллионов евро.
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