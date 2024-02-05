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  4. Источник: в новом контракте Судакова с Шахтером нет клаусулы
Украина. Премьер лига
05 февраля 2024, 16:56 |
1170
1

Источник: в новом контракте Судакова с Шахтером нет клаусулы

На полузащитнике «горняков» не висит ценник в 150 миллионов евро

05 февраля 2024, 16:56 |
1170
1
Источник: в новом контракте Судакова с Шахтером нет клаусулы
Getty Images/Global Images Ukraine

В новом контракте украинского полузащитника Георгия Судакова с донецким «Шахтером» нет суммы отступных, сообщает известный блогер, журналист и комментатор Виктор Вацко.

Также источник опроверг слухи о том, что новая зарплата 21-летнего футболиста составляет 1.5-2 миллиона евро за сезон.

В этой кампании Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Напомним, недавно Георгий Судаков продлил контракт с «Шахтером» до лета 2028 года. Ранее гендиректор «горняков» Сергей Палкин намекал, что клаусула в соглашении составляет 150 миллионов евро.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виктор Вацко зарплаты
Источник Вацко Live
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FunnyCat_____
палкин п****ун получается или как?
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