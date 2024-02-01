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  4. 150 миллионов. Палкин намекнул на новую клаусулу Судакова
Украина. Премьер лига
01 февраля 2024, 20:20 |
913
15

150 миллионов. Палкин намекнул на новую клаусулу Судакова

Полузащитник «Шахтера» получил серьезный ценник

01 февраля 2024, 20:20 |
913
15
150 миллионов. Палкин намекнул на новую клаусулу Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 1 февраля 2024 года, украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков продлил контракт со своим клубом до 31 декабря 2028 года.

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в своем официальном Instagram намекнул на клаусулу, которая прописана в этом соглашении. Скорее всего, она составляет 150 миллионов евро.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость действующего игрока сборной Украины в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Георгием интересуются «Ювентус», «Наполи» и другие европейские топ-клубы.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк продление контракта Украинская Премьер-лига Георгий Судаков Сергей Палкин
Источник Instagram
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Комментарии 15
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ĴØЌÉŔ
Можно смело говорить что закончит в шахтере ну или в 28 году свободным агентом 
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+7
sergio_terry
Судаков = довбо..
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+4
ZANREGENT1993
Ищите дураков!
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+4
Александр
Заакончится тем что реал будет просить обменять судакова на вини и модрича 
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Boodya
А чого не мільярд?
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+2
FunnyCat_____
я уже думаю что всем пофиг, если честно, не забудьте Бондарю 160 сделать 
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+2
basiak82
Йобнулись 150 лямів!!!
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+2
Nordenus
Нет, ну они реально больные)))
Ответить
+1
Saar
Статистика Судакова в УПЛ -нище плінтуса. Таке відчуття, що чим гірша статистика - тим більша клаусула за гравця. 
Ответить
+1
ZANREGENT1993
Ну я ж говорю состав сборной Франции у нас по ценникам. Мудрик 100 млн,Судаков 150, Конопля 200 будет,Матвиенко 250 будет и т д)
Ответить
+1
ZANREGENT1993
Это называется 100+ млн) Нехилый плюсик в 50 млн!
Ответить
+1
coba777
Потрібно їм віддати належне) принаймні вони послідовні. Можна приймати ставки на наступних  за кого захочуть 200 000 ))), 25000 і тд.
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+1
roman75zpr
Мда, вспоминается мультик "Золотая антилопа"...
Ответить
0
PUMA
Очень надеюсь что это последняя новость про Зудакова! Не хочется читать бредни что за него кто собирается платить 150млн
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0
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