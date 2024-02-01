150 миллионов. Палкин намекнул на новую клаусулу Судакова
Полузащитник «Шахтера» получил серьезный ценник
Сегодня, 1 февраля 2024 года, украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков продлил контракт со своим клубом до 31 декабря 2028 года.
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в своем официальном Instagram намекнул на клаусулу, которая прописана в этом соглашении. Скорее всего, она составляет 150 миллионов евро.
В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость действующего игрока сборной Украины в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Георгием интересуются «Ювентус», «Наполи» и другие европейские топ-клубы.
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