Милан минимально обыграл Наполи и приблизился к Ювентусу в таблице Серии А

11 февраля состоялся матч 24-го тура Серии А между командами «Милан» и «Наполи». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «дьяволов».

Единственный гол на 25-й минуте забил Тео Эрнандес после передачи Рафаэл Леау.

Сейчас «Милан» занимает 3-е место в таблице чемпионата Италии с 52 очками. Выше находятся «Ювентус» (53) и «Интер» (60).

У действующих чемпионов Италии 35 пунктов и 9-я позиция.

Ранее 11 февраля состоялся еще один матчи 24-го тура Италии, в котором Руслан Малиновский отличился за «Дженоа», но «грифоны» все равно уступили 1:4 «Аталанте».

Серия А. 24-й тур. 11 февраля

Милан – Наполи – 1:0

Голы: Эрнандес, 25

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Эрнандес, 25 мин.

One was enough ✅#MilanNapoli #SempreMilan

