Милан минимально обыграл Наполи и приблизился к Ювентусу в таблице Серии А
Игра завершилась со счетом 1:0, единственный гол на 25-й минуте забил Тео Эрнандес
11 февраля состоялся матч 24-го тура Серии А между командами «Милан» и «Наполи». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «дьяволов».
Единственный гол на 25-й минуте забил Тео Эрнандес после передачи Рафаэл Леау.
Сейчас «Милан» занимает 3-е место в таблице чемпионата Италии с 52 очками. Выше находятся «Ювентус» (53) и «Интер» (60).
У действующих чемпионов Италии 35 пунктов и 9-я позиция.
Ранее 11 февраля состоялся еще один матчи 24-го тура Италии, в котором Руслан Малиновский отличился за «Дженоа», но «грифоны» все равно уступили 1:4 «Аталанте».
Серия А. 24-й тур. 11 февраля
Милан – Наполи – 1:0
Голы: Эрнандес, 25
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Эрнандес, 25 мин.
One was enough ✅#MilanNapoli #SempreMilan— AC Milan (@acmilan) February 11, 2024
Brought to you by @Acqua_Lete pic.twitter.com/OZL7B7nX6y
⏹️ Full time: #MilanNapoli 1-0— Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 11, 2024
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/D6T8cPkzn9
События матча
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