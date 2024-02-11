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Чемпионат Италии
Милан
11.02.2024 21:45 – FT 1 : 0
Наполи
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Италия
11 февраля 2024, 23:46 | Обновлено 12 февраля 2024, 00:26
121
0

Милан минимально обыграл Наполи и приблизился к Ювентусу в таблице Серии А

Игра завершилась со счетом 1:0, единственный гол на 25-й минуте забил Тео Эрнандес

11 февраля 2024, 23:46 | Обновлено 12 февраля 2024, 00:26
121
0
Милан минимально обыграл Наполи и приблизился к Ювентусу в таблице Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

11 февраля состоялся матч 24-го тура Серии А между командами «Милан» и «Наполи». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «дьяволов».

Единственный гол на 25-й минуте забил Тео Эрнандес после передачи Рафаэл Леау.

Сейчас «Милан» занимает 3-е место в таблице чемпионата Италии с 52 очками. Выше находятся «Ювентус» (53) и «Интер» (60).

У действующих чемпионов Италии 35 пунктов и 9-я позиция.

Ранее 11 февраля состоялся еще один матчи 24-го тура Италии, в котором Руслан Малиновский отличился за «Дженоа», но «грифоны» все равно уступили 1:4 «Аталанте».

Серия А. 24-й тур. 11 февраля

Милан – Наполи – 1:0

Голы: Эрнандес, 25

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Эрнандес, 25 мин.

События матча

25’
ГОЛ ! Мяч забил Тео Эрнандес (Милан).
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Рафаэл Леау Тео Эрнандес Милан Наполи Милан - Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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