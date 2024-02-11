Италия11 февраля 2024, 18:29 |
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Милан – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 февраля поединок 24-го тура итальянской Серии А
11 февраля 2024, 18:29 |
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В воскресенье, 11 февраля, состоится матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Наполи».
Игра пройдет в Милане на стадионе «Сан Сиро».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Милан – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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