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Италия
11 февраля 2024, 18:29 |
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Милан – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 февраля поединок 24-го тура итальянской Серии А

11 февраля 2024, 18:29 |
50
0
Милан – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан – Наполи

В воскресенье, 11 февраля, состоится матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Наполи».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Сан Сиро».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Милан – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Наполи Милан Милан - Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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