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Чемпионат Италии
Милан
11.02.2024 21:45 - : -
Наполи
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Италия
11 февраля 2024, 10:25 |
49
0

Милан – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 11 февраля в 21:45 по Киеву

11 февраля 2024, 10:25 |
49
0
Милан – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

11 февраля на «Сан-Сиро» пройдет матч 24-го тура Серии А, в котором «Милан» сыграет против «Наполи». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Милан

Команда в этом сезоне не выполнила первой задачи. Руководство не скрывало, что требовало от Стефано Пиоли выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Но у красно-черных была очень уж серьезная компания, из Боруссии, ПСЖ и Ньюкасла, и итальянцы смогли опередить только англичан. Теперь полуфиналист прошлого цикла продолжит выступление в Лиге Европы. Но, во-первых, там он считается явным фаворитом. Во-вторых, россонери хороши на внутренней арене. Они выбили Кальяри и Аталанту в кубке, пройдя уже в полуфинал. Но, главное, гранд уверенно идет на третьей позиции в текущей турнирной таблице Серии А - заметно отстав от пары лидеров в лице Ювентуса с Интером, но при этом вышло оторваться ото всех преследователей. Непросто было с Фрозиноне, но в итоге получилось выиграть 3-2.

Наполи

Клуб стал главным разочарованием этого футбольного сезона в Италии. Особенно на фоне того бенефиса, что устроили Хвича и компания в 2022/2023. Впрочем, партенопеи начали сдуваться еще до оформления скудетто, уже год назад. Понявший это Спаллетти ушел на пике, и во многом весь негатив собрал его преемник, Руди Гарсия. Он не доработал и до конца осени, после чего в Неаполь вернулся Мадзарри. Вальтер мало что добился пока что, при нем падение только усилилось. Да, итальянцы вышли в плей-офф Лиги чемпионов и достойно смотрелись в Суперкубке, уступив только в финале минимально безусловному фавориту, Интеру. Но также были 0-4 в кубке дома с Фрозиноне, да и в Серии А поражений при этом тренере было больше, чем побед. Даже Вероне дома уступали, но автогол и поздний мяч Хвичи оформили волевые 2-1.

Статистика личных встреч

6 раз кряду в Серии А соперники побеждали друг друга на вылете. А в Лиге чемпионов чуть сильнее оказались прошлой весной красно-черные - 1-0 на Сан-Сиро, 1-1 в Неаполе. Снова ничья, но 2-2, была на Сан-Паоло в октябре.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом россонери, и с ними остается согласиться. Тут ставим на победу принимающей стороны (коэффициент - 1,92).

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Источник Sport.ua
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