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Дженоа
11.02.2024 19:00 – FT 1 : 4
Аталанта
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Италия
11 февраля 2024, 21:05 | Обновлено 11 февраля 2024, 21:12
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Почему добавили 10 минут? Дженоа с голом Малиновского уступил Аталанте

11 февраля «грифоны» проиграли на своем поле со счетом 1:4 в 24-м туре Серии А

11 февраля 2024, 21:05 | Обновлено 11 февраля 2024, 21:12
341
1
Почему добавили 10 минут? Дженоа с голом Малиновского уступил Аталанте
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Сабелли и Руслан Малиновский

11 февраля состоялся матч 24-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Аталанта». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «гостей».

Украинский футболист «грифонов» Руслан Малиновский вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

На 51-й Руслан забил единственный гол для «Дженоа». Для украинца этот мяч стал третьим в 21 игре за итальянский клуб.

У «Аталанты» отличились Шарль де Кеталаре (22), Тен Копмейнерс (55), Давиде Дзаппакоста (90+10) и Эль-Билаль Туре (90+13).

На 76-й у гостей отличился и Джорджио Скалвини (76), однако гол был отменен после 7-минутной проверки VAR. Именно из-за столь долгого принятия решения арбитр добавил 10 минут к основному времени матча.

Сейчас «Дженоа» занимает 12-е место в таблице чемпионата Италии. У команды 29 очков.

У «Аталанты» 42 пункта и 3-я позиция.

Серия А. 24-й тур. 11 февраля

Дженоа – Аталанта – 1:4

Голы: Малиновский, 51 – де Кеталаре, 22, Тен Копмейнерс, 55, Давіде Дзаппакоста, 90+10, Эль Билал Туре, 90+13

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Серия A чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Дженоа Аталанта Дженоа - Аталанта Шарль де Кетеларе Тен Копмейнерс Давиде Дзаппакоста
Источник Sport.ua
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Octopus
Гасперини по всей видимости добьется с Аталантой выхода в ЛЧ в этом году
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