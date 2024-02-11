Почему добавили 10 минут? Дженоа с голом Малиновского уступил Аталанте
11 февраля «грифоны» проиграли на своем поле со счетом 1:4 в 24-м туре Серии А
11 февраля состоялся матч 24-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Аталанта». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «гостей».
Украинский футболист «грифонов» Руслан Малиновский вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
На 51-й Руслан забил единственный гол для «Дженоа». Для украинца этот мяч стал третьим в 21 игре за итальянский клуб.
У «Аталанты» отличились Шарль де Кеталаре (22), Тен Копмейнерс (55), Давиде Дзаппакоста (90+10) и Эль-Билаль Туре (90+13).
На 76-й у гостей отличился и Джорджио Скалвини (76), однако гол был отменен после 7-минутной проверки VAR. Именно из-за столь долгого принятия решения арбитр добавил 10 минут к основному времени матча.
Сейчас «Дженоа» занимает 12-е место в таблице чемпионата Италии. У команды 29 очков.
У «Аталанты» 42 пункта и 3-я позиция.
Серия А. 24-й тур. 11 февраля
Дженоа – Аталанта – 1:4
Голы: Малиновский, 51 – де Кеталаре, 22, Тен Копмейнерс, 55, Давіде Дзаппакоста, 90+10, Эль Билал Туре, 90+13
⏹️ FT: #GenoaAtalanta 1️⃣-4️⃣ pic.twitter.com/oVgp7YT0Tz— Genoa CFC (@GenoaCFC) February 11, 2024
Potete riprendere fiato: È FINITA! 🥵— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 11, 2024
Breathe out: IT'S OVER! 🔥#GenoaAtalanta 1-4 | FT #SerieA #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/J6n0Lk223n
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