Почему добавили 10 минут? Дженоа с голом Малиновского уступил Аталанте

11 февраля состоялся матч 24-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Аталанта». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «гостей».

Украинский футболист «грифонов» Руслан Малиновский вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

На 51-й Руслан забил единственный гол для «Дженоа». Для украинца этот мяч стал третьим в 21 игре за итальянский клуб.

У «Аталанты» отличились Шарль де Кеталаре (22), Тен Копмейнерс (55), Давиде Дзаппакоста (90+10) и Эль-Билаль Туре (90+13).

На 76-й у гостей отличился и Джорджио Скалвини (76), однако гол был отменен после 7-минутной проверки VAR. Именно из-за столь долгого принятия решения арбитр добавил 10 минут к основному времени матча.

Сейчас «Дженоа» занимает 12-е место в таблице чемпионата Италии. У команды 29 очков.

У «Аталанты» 42 пункта и 3-я позиция.

Серия А. 24-й тур. 11 февраля

Дженоа – Аталанта – 1:4

Голы: Малиновский, 51 – де Кеталаре, 22, Тен Копмейнерс, 55, Давіде Дзаппакоста, 90+10, Эль Билал Туре, 90+13

Potete riprendere fiato: È FINITA! 🥵



Breathe out: IT'S OVER! 🔥#GenoaAtalanta 1-4 | FT #SerieA #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/J6n0Lk223n