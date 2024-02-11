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Чемпионат Италии
Дженоа
11.02.2024 19:00 – FT 1 : 4
Аталанта
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Италия
11 февраля 2024, 21:43 | Обновлено 11 февраля 2024, 21:52
1368
0

Дженоа – Аталанта – 1:4. Как забил Малиновский. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 24-го тура итальянской Серии А

11 февраля 2024, 21:43 | Обновлено 11 февраля 2024, 21:52
1368
0
Дженоа – Аталанта – 1:4. Как забил Малиновский. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Вечером 11 февраля прошел матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Дженоа» и «Аталанта». Матч в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» завершился поражением хозяев поля (1:4).

Украинский полузащитник Руслан Малиновский забил за «Дженоа», расписавшись в воротах своего бывшего клуба. Сыграв в стенку с партнером, Руслан исполнил отличный удар из-за пределов штрафной площадки.

Малиновский забил гол на 51-й минуте матча, на тот момент счет в матче стал равным (1:1). Это 3-й гол Руслана в 21 матче Серии A за «Дженоа».

Серия А. 24-й тур. 11 февраля

Дженоа – Аталанта – 1:4

Голы: Малиновский, 51 – де Кетеларе, 22, Копмейнерс, 55, Дзаппакоста, 90+10, Эль-Билаль Туре, 90+13

ВИДЕО. Как забил Малиновский. Видео голов и обзор

События матча

90’ +13
ГОЛ ! Мяч забил Эль Билал Туре (Аталанта).
90’ +10
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Дзаппакоста (Аталанта).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Тен Копмейнерс (Аталанта).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Дженоа).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
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Серия A Дженоа Аталанта чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский видео голов и обзор Дженоа - Аталанта Давиде Дзаппакоста Тен Копмейнерс Шарль де Кетеларе
Источник Sport.ua
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