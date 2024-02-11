Вечером 11 февраля прошел матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Дженоа» и «Аталанта». Матч в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» завершился поражением хозяев поля (1:4).

Украинский полузащитник Руслан Малиновский забил за «Дженоа», расписавшись в воротах своего бывшего клуба. Сыграв в стенку с партнером, Руслан исполнил отличный удар из-за пределов штрафной площадки.

Малиновский забил гол на 51-й минуте матча, на тот момент счет в матче стал равным (1:1). Это 3-й гол Руслана в 21 матче Серии A за «Дженоа».

Серия А. 24-й тур. 11 февраля

Дженоа – Аталанта – 1:4

Голы: Малиновский, 51 – де Кетеларе, 22, Копмейнерс, 55, Дзаппакоста, 90+10, Эль-Билаль Туре, 90+13

ВИДЕО. Как забил Малиновский. Видео голов и обзор