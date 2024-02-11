ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
Украинский хавбек расписался в воротах своего бывшего клуба
Полузащитник Руслан Малиновский забил гол за «Дженоа» в ворота «Аталанты».
Украинский хавбек расписался в воротах своего бывшего клуба. Сыграв в стенку с партнером, Руслан исполнил отличный удар из-за пределов штрафной площадки.
Малиновский забил гол на 51-й минуте матча, счет в матче стал равным (1:1). Это 3-й гол Руслана в 21 матче Серии A за «Дженоа».
11 февраля проходит матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Дженоа» и «Аталанта». Команды встречаются в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис».
❗️ ВИДЕО в Telegram. Супергол Малиновского за Дженоа
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