ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты

Полузащитник Руслан Малиновский забил гол за «Дженоа» в ворота «Аталанты».

Украинский хавбек расписался в воротах своего бывшего клуба. Сыграв в стенку с партнером, Руслан исполнил отличный удар из-за пределов штрафной площадки.

Малиновский забил гол на 51-й минуте матча, счет в матче стал равным (1:1). Это 3-й гол Руслана в 21 матче Серии A за «Дженоа».

11 февраля проходит матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Дженоа» и «Аталанта». Команды встречаются в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис».

❗️ ВИДЕО в Telegram. Супергол Малиновского за Дженоа