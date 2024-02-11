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  4. ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
Италия
11 февраля 2024, 20:10 | Обновлено 11 февраля 2024, 20:28
7913
6

ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты

Украинский хавбек расписался в воротах своего бывшего клуба

11 февраля 2024, 20:10 | Обновлено 11 февраля 2024, 20:28
7913
6
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник Руслан Малиновский забил гол за «Дженоа» в ворота «Аталанты».

Украинский хавбек расписался в воротах своего бывшего клуба. Сыграв в стенку с партнером, Руслан исполнил отличный удар из-за пределов штрафной площадки.

Малиновский забил гол на 51-й минуте матча, счет в матче стал равным (1:1). Это 3-й гол Руслана в 21 матче Серии A за «Дженоа».

11 февраля проходит матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Дженоа» и «Аталанта». Команды встречаются в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис».

❗️ ВИДЕО в Telegram. Супергол Малиновского за Дженоа

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Дженоа Серия A Аталанта чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Дженоа - Аталанта видео голов и обзор выбор редакции
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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sasha_d99
К чему новость с видео которого нет, а только ссылка?
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+13
turist86
На ютуб є
https://youtu.be/aCtrjPOEUxQ?si=Lu2oc2XGWHaElrf3
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
an52
Не відео, а посилання на канал, де міститься відео
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+4
EGOS
красень!!
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+3
Макс Максов
Молодчик!
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0
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