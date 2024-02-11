Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дженоа – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Дженоа
11.02.2024 19:00 - : -
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
11 февраля 2024, 10:16 | Обновлено 11 февраля 2024, 10:17
77
0

Дженоа – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 11 февраля в 19:00 по Киеву

11 февраля 2024, 10:16 | Обновлено 11 февраля 2024, 10:17
77
0
Дженоа – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

11 февраля на «Луиджи Феррарис» пройдет матч 24-го тура Серии А, в котором «Дженоа» сыграет против «Аталанту». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Дженоа

Команда прошлый сезон провела во втором дивизионе страны. Туда провели ошибки новых, американских инвесторов. Уже в Серии В, во многом случайно, было назначено главным тренером Джилардино - сначала как и.о., а потом получилось избавиться от приставки. Заслужено, ведь Альберто оправдал доверие, сумев сначала выиграть проходное место и вернул в высший дивизион страны, а уже там с грифонами достаточно бойко набирает очки. Настолько хорошо, что сейчас будет дилемма, а осталась ли мотивация у футболистов, которые уже к февралю оторвались на де-факто недостижимое расстояние. Но и зона еврокубков уже довольно далеко - так есть ли смысл выкладываться? С Эмполи беспроигрышную серию продлили уже до 8 поединков. Но, с другой стороны, ограничились лишь нулевой ничьей с борцом за выживание.

Аталанта

Клуб при Гасперини пробивался в квартет лидеров итальянского футбола, и даже закрепились там, заодно добираясь до финалов кубка страны и плей-офф Лиги чемпионов. Но 2021/2022 закончился провалом, с финишем за пределами зоны еврокубков. И Джан Пьеро со своими подопечными старается отвоевать позиции. Прошлая попытка вышла не неудачной, но недостаточно убедительной - вернулись только в Лигу Европы. Там, кстати, вышло уверенно выиграть 1-е место в своей группе. Кроме того, в кубке выбили на выезде Милан, пройдя уже в полуфинал. Да и в Кальчо, при всей нестабильности, получается вести борьбу за 4-е место. Шаг к успеху сделан в прошлом туре, когда обыграли Лацио 3-1, благодаря чему оставили за спиной Рому.

Статистика личных встреч

За 14 крайних поединков грифоны взяли только 1 победу. Вот и в октябре в Бергамо, встретившись после паузы, Богиня оформила 2-0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары гостей из Бергамо. Ставим на то, что они победят в этот вечер в Генуе (коэффициент - 2,04).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Милан – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вест Хэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии
Дженоа Аталанта Дженоа - Аталанта чемпионат Италии по футболу Серия A прогнозы прогнозы на футбол Руслан Малиновский
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сколько у Лунина, Довбика и Цыганкова? Известны оценки матча Реал – Жирона
Футбол | 10 февраля 2024, 23:49 0
Сколько у Лунина, Довбика и Цыганкова? Известны оценки матча Реал – Жирона
Сколько у Лунина, Довбика и Цыганкова? Известны оценки матча Реал – Жирона

«Сливочные» победили в матче со счетом 4:0

Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
Футбол | 10 февраля 2024, 12:15 4
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался

Максим Левицкий в свое время выступал за сборную Украины

ПСЖ сильнее экс-тренера Шахтера. Парижане без Мбаппе обыграли Лилль
Футбол | 11.02.2024, 00:01
ПСЖ сильнее экс-тренера Шахтера. Парижане без Мбаппе обыграли Лилль
ПСЖ сильнее экс-тренера Шахтера. Парижане без Мбаппе обыграли Лилль
ВИДЕО. Фокус – на Марселе. Шахтер провел тренировку в Белеке
Футбол | 11.02.2024, 08:26
ВИДЕО. Фокус – на Марселе. Шахтер провел тренировку в Белеке
ВИДЕО. Фокус – на Марселе. Шахтер провел тренировку в Белеке
Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым
Футбол | 10.02.2024, 14:57
Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым
Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины обыграла Польшу впервые за 11 лет
Сборная Украины обыграла Польшу впервые за 11 лет
10.02.2024, 00:09 1
Хоккей
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
10.02.2024, 08:10
Футбол
ЧМ-2024. Дмитренко – 12-я в спринте, бенефис Франции
ЧМ-2024. Дмитренко – 12-я в спринте, бенефис Франции
09.02.2024, 19:40 14
Биатлон
Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
09.02.2024, 11:39 17
Футбол
ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена
ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена
09.02.2024, 18:31 16
Футбол
Кроуфорд жестко отреагировал на вызов Лопеса
Кроуфорд жестко отреагировал на вызов Лопеса
09.02.2024, 10:30 1
Бокс
Анчелотти высказался о разгроме Жироны, где Лунин отыграл на ноль
Анчелотти высказался о разгроме Жироны, где Лунин отыграл на ноль
11.02.2024, 06:45 2
Футбол
Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве
Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве
09.02.2024, 17:03
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем