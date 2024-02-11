11 февраля на «Луиджи Феррарис» пройдет матч 24-го тура Серии А, в котором «Дженоа» сыграет против «Аталанту». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Дженоа

Команда прошлый сезон провела во втором дивизионе страны. Туда провели ошибки новых, американских инвесторов. Уже в Серии В, во многом случайно, было назначено главным тренером Джилардино - сначала как и.о., а потом получилось избавиться от приставки. Заслужено, ведь Альберто оправдал доверие, сумев сначала выиграть проходное место и вернул в высший дивизион страны, а уже там с грифонами достаточно бойко набирает очки. Настолько хорошо, что сейчас будет дилемма, а осталась ли мотивация у футболистов, которые уже к февралю оторвались на де-факто недостижимое расстояние. Но и зона еврокубков уже довольно далеко - так есть ли смысл выкладываться? С Эмполи беспроигрышную серию продлили уже до 8 поединков. Но, с другой стороны, ограничились лишь нулевой ничьей с борцом за выживание.

Аталанта

Клуб при Гасперини пробивался в квартет лидеров итальянского футбола, и даже закрепились там, заодно добираясь до финалов кубка страны и плей-офф Лиги чемпионов. Но 2021/2022 закончился провалом, с финишем за пределами зоны еврокубков. И Джан Пьеро со своими подопечными старается отвоевать позиции. Прошлая попытка вышла не неудачной, но недостаточно убедительной - вернулись только в Лигу Европы. Там, кстати, вышло уверенно выиграть 1-е место в своей группе. Кроме того, в кубке выбили на выезде Милан, пройдя уже в полуфинал. Да и в Кальчо, при всей нестабильности, получается вести борьбу за 4-е место. Шаг к успеху сделан в прошлом туре, когда обыграли Лацио 3-1, благодаря чему оставили за спиной Рому.

Статистика личных встреч

За 14 крайних поединков грифоны взяли только 1 победу. Вот и в октябре в Бергамо, встретившись после паузы, Богиня оформила 2-0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары гостей из Бергамо. Ставим на то, что они победят в этот вечер в Генуе (коэффициент - 2,04).