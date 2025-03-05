Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клаудио РАНЬЕРИ: «Довбик впервые это сделал. Я спрошу его, почему»
Италия
05 марта 2025, 16:27 |
1484
0

Клаудио РАНЬЕРИ: «Довбик впервые это сделал. Я спрошу его, почему»

Главный тренер «Ромы» высказался о праздновании украинского нападающего

05 марта 2025, 16:27 |
1484
0
Клаудио РАНЬЕРИ: «Довбик впервые это сделал. Я спрошу его, почему»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери высказался о праздновании гола от украинского нападающего «волков» Артема Довбика в матче 27-го тура Серии А против «Комо» (2:1):

«Я показал Артему Довбику, что он должен делать. Его товарищи по команде стараются играть на него так, как он хочет. Меня порадовало то, что впервые эмоционально отпраздновал свой гол. Я спрошу его, почему».

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 14 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

По теме:
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
Клаудио РАНЬЕРИ: «Довбик? У меня появилась надежда»
Вырвал победу. Довбик попал в символическую сборную 27-го тура Серии А
Артем Довбик Клаудио Раньери Рома Рим Комо Серия A чемпионат Италии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
Футбол | 05 марта 2025, 08:22 8
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»

Ярослав Ракицкий отправил жену в санаторий

ОФИЦИАЛЬНО. Спортивным директором Полесья стал легенда Шахтера
Футбол | 05 марта 2025, 12:35 10
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивным директором Полесья стал легенда Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивным директором Полесья стал легенда Шахтера

Вячеслав Шевчук получил новый вызов в карьере

Балакин обслужит матч плей-офф еврокубка с командой игрока сборной Украины
Футбол | 05.03.2025, 16:14
Балакин обслужит матч плей-офф еврокубка с командой игрока сборной Украины
Балакин обслужит матч плей-офф еврокубка с командой игрока сборной Украины
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
Футбол | 05.03.2025, 01:20
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
Олимпиакос с Яремчуком, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямо в ЛЧ
Футбол | 04.03.2025, 19:42
Олимпиакос с Яремчуком, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямо в ЛЧ
Олимпиакос с Яремчуком, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямо в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, почему Джервонте Дэвису не был отсчитан нокдаун
Стало известно, почему Джервонте Дэвису не был отсчитан нокдаун
04.03.2025, 12:17 7
Бокс
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
03.03.2025, 18:30 27
Футбол
Новый Майк Тайсон: «Когда Усик завершит карьеру, то я не вижу...»
Новый Майк Тайсон: «Когда Усик завершит карьеру, то я не вижу...»
05.03.2025, 00:40
Бокс
Челси принял решение по Мудрику. Клубу это обойдется в €100 миллионов
Челси принял решение по Мудрику. Клубу это обойдется в €100 миллионов
04.03.2025, 08:26 13
Футбол
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
04.03.2025, 11:58 12
Футбол
Бывшая Герреро призналась, имеет ли роман с Бражко
Бывшая Герреро призналась, имеет ли роман с Бражко
03.03.2025, 20:31 10
Футбол
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
03.03.2025, 21:14
Мир азарта
Теренс КРОУФОРД: «Я еще не видел такого в боксе. Это абсурд»
Теренс КРОУФОРД: «Я еще не видел такого в боксе. Это абсурд»
03.03.2025, 19:41 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем