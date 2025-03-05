Клаудио РАНЬЕРИ: «Довбик впервые это сделал. Я спрошу его, почему»
Главный тренер «Ромы» высказался о праздновании украинского нападающего
Главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери высказался о праздновании гола от украинского нападающего «волков» Артема Довбика в матче 27-го тура Серии А против «Комо» (2:1):
«Я показал Артему Довбику, что он должен делать. Его товарищи по команде стараются играть на него так, как он хочет. Меня порадовало то, что впервые эмоционально отпраздновал свой гол. Я спрошу его, почему».
В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 14 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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