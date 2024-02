Экс-первая ракетка выиграла первый трофей за 4 года, взяв титул в Румынии

Бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова (Чехия, WTA 78) выиграла титул турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В финале чешка в двух сетах переиграла Ану Богдан (Румыния, WTA 65) за 1 час и 26 минут.

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. Финал

Ана Богдан (Румыния) [8] – Каролина Плишкова (Румыния) – 4:6, 3:6

Это была четвертая встреча девушек. Плишкова выиграла все 4 очных поединка.

За 5 матчей в Клуж-Напоке на пути к титулу Каролина не отдала ни одного сета (10:0).

Для бывшей первой ракетки этот трофей стал первым с 2020 года и 16-м за карьеру.

Далее Каролина выступит на соревнованиях WTA 1000 в Дохе, где в 1-м раунде встретится с Анной Калинской.

The crowning moment 👑@KaPliskova defeats Bogdan in straight sets 6-4, 6-3 and takes home the #TO2024 title! pic.twitter.com/RCPEx27dxg