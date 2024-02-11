Экс-первая ракетка выиграла первый трофей за 4 года, взяв титул в Румынии
Каролина Плишкова выиграла соревнования WTA 250 в Клуж-Напоке
Бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова (Чехия, WTA 78) выиграла титул турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В финале чешка в двух сетах переиграла Ану Богдан (Румыния, WTA 65) за 1 час и 26 минут.
WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. Финал
Ана Богдан (Румыния) [8] – Каролина Плишкова (Румыния) – 4:6, 3:6
Это была четвертая встреча девушек. Плишкова выиграла все 4 очных поединка.
За 5 матчей в Клуж-Напоке на пути к титулу Каролина не отдала ни одного сета (10:0).
Для бывшей первой ракетки этот трофей стал первым с 2020 года и 16-м за карьеру.
Далее Каролина выступит на соревнованиях WTA 1000 в Дохе, где в 1-м раунде встретится с Анной Калинской.
The crowning moment 👑@KaPliskova defeats Bogdan in straight sets 6-4, 6-3 and takes home the #TO2024 title! pic.twitter.com/RCPEx27dxg— wta (@WTA) February 11, 2024
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