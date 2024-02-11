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  4. Экс-первая ракетка выиграла первый трофей за 4 года, взяв титул в Румынии
WTA
11 февраля 2024, 19:20 |
1537
0

Экс-первая ракетка выиграла первый трофей за 4 года, взяв титул в Румынии

Каролина Плишкова выиграла соревнования WTA 250 в Клуж-Напоке

11 февраля 2024, 19:20 |
1537
0
Экс-первая ракетка выиграла первый трофей за 4 года, взяв титул в Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Плишкова

Бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова (Чехия, WTA 78) выиграла титул турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В финале чешка в двух сетах переиграла Ану Богдан (Румыния, WTA 65) за 1 час и 26 минут.

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. Финал

Ана Богдан (Румыния) [8] – Каролина Плишкова (Румыния) – 4:6, 3:6

Это была четвертая встреча девушек. Плишкова выиграла все 4 очных поединка.

За 5 матчей в Клуж-Напоке на пути к титулу Каролина не отдала ни одного сета (10:0).

Для бывшей первой ракетки этот трофей стал первым с 2020 года и 16-м за карьеру.

Далее Каролина выступит на соревнованиях WTA 1000 в Дохе, где в 1-м раунде встретится с Анной Калинской.

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Ана Богдан Каролина Плишкова WTA Клуж-Напока
Источник Sport.ua
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