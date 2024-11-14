Япония – Румыния. Решающий матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния 1/8 финала Кубка Билли Джин Кинг
14 ноября стартует финальный этап (плей-офф) Кубка Билли Джин Кинг 2024, который будет проводиться в Малаге (Испания) на закрытых хардовых кортах.
В 1/8 финала сойдутся сборные Японии и Румынии. Ориентировочное время начала противостояния – 13:00 по Киеву.
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Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.
Победительницы поединка Япония – Румыния выйдут в четвертьфинал соревнований, где сыграют против представительниц Италии.
Япония – Румыния. 1/8 финала КБДК 2024
- Нао Хибино – Ана Богдан – 2:6, 4:6
- Эна Шибахара – Жаклин Кристиан – 6:4, 7:6 (7:2)
- Сюко Аояма / Эри Ходзуми – Моника Никулеску / Елена-Габриэла Русе
Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей
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