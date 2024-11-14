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ITF
14 ноября 2024, 16:45 | Обновлено 14 ноября 2024, 16:48
359
0

Япония – Румыния. Решающий матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния 1/8 финала Кубка Билли Джин Кинг

14 ноября 2024, 16:45 | Обновлено 14 ноября 2024, 16:48
359
0
Япония – Румыния. Решающий матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Румынии

14 ноября стартует финальный этап (плей-офф) Кубка Билли Джин Кинг 2024, который будет проводиться в Малаге (Испания) на закрытых хардовых кортах.

В 1/8 финала сойдутся сборные Японии и Румынии. Ориентировочное время начала противостояния – 13:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

Победительницы поединка Япония – Румыния выйдут в четвертьфинал соревнований, где сыграют против представительниц Италии.

Япония – Румыния. 1/8 финала КБДК 2024

  • Нао Хибино – Ана Богдан – 2:6, 4:6
  • Эна Шибахара – Жаклин Кристиан – 6:4, 7:6 (7:2)
  • Сюко Аояма / Эри Ходзуми – Моника Никулеску / Елена-Габриэла Русе

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей

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Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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