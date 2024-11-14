Япония – Румыния. Решающий матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 ноября стартует финальный этап (плей-офф) Кубка Билли Джин Кинг 2024, который будет проводиться в Малаге (Испания) на закрытых хардовых кортах.

В 1/8 финала сойдутся сборные Японии и Румынии. Ориентировочное время начала противостояния – 13:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

Победительницы поединка Япония – Румыния выйдут в четвертьфинал соревнований, где сыграют против представительниц Италии.

Япония – Румыния. 1/8 финала КБДК 2024

Нао Хибино – Ана Богдан – 2:6, 4:6

Эна Шибахара – Жаклин Кристиан – 6:4, 7:6 (7:2)

Сюко Аояма / Эри Ходзуми – Моника Никулеску / Елена-Габриэла Русе

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua. Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.