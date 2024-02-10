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  4. Очередной ассист. Защитник Ливерпуля установил историческое достижение АПЛ
Англия
10 февраля 2024, 18:45 |
1062
1

Очередной ассист. Защитник Ливерпуля установил историческое достижение АПЛ

У Александер-Арнольда уже 58 результативных передач

10 февраля 2024, 18:45 |
1062
1
Очередной ассист. Защитник Ливерпуля установил историческое достижение АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд сделал результативную передачу в матче АПЛ против «Бернли» и стал лучшим ассистентом-защитником в истории турнира.

У 25-летнего игрока 58 результативных передач в 219 матчах АПЛ. Кроме того, Трент забил 19 голов.

В нынешнем сезоне у Александер-Арнольда два гола и девять ассистов.

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Ливерпуль Трент Александер-Арнольд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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T-800
может стать главной легендой Ливерпуля, при все уваж. к Далглишу
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