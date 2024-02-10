Очередной ассист. Защитник Ливерпуля установил историческое достижение АПЛ
У Александер-Арнольда уже 58 результативных передач
Игрок «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд сделал результативную передачу в матче АПЛ против «Бернли» и стал лучшим ассистентом-защитником в истории турнира.
У 25-летнего игрока 58 результативных передач в 219 матчах АПЛ. Кроме того, Трент забил 19 голов.
В нынешнем сезоне у Александер-Арнольда два гола и девять ассистов.
At 25 years old, Trent Alexander-Arnold has now provided more Premier League assists than any other defender in the competition’s history.— Squawka (@Squawka) February 10, 2024
A truly generational talent. pic.twitter.com/VapRBpGnm6
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