Очередной ассист. Защитник Ливерпуля установил историческое достижение АПЛ

Игрок «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд сделал результативную передачу в матче АПЛ против «Бернли» и стал лучшим ассистентом-защитником в истории турнира.

У 25-летнего игрока 58 результативных передач в 219 матчах АПЛ. Кроме того, Трент забил 19 голов.

В нынешнем сезоне у Александер-Арнольда два гола и девять ассистов.

At 25 years old, Trent Alexander-Arnold has now provided more Premier League assists than any other defender in the competition’s history.



A truly generational talent. pic.twitter.com/VapRBpGnm6