«У него все получится». Украинский тренер сравнил Мудрика из Роналду

Украинского главный тренер грузинского «Динамо» Батуми Андрей Демченко сравнил вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика с Криштиану Роналду времен первого прихода в «Манчестер Юнайтед».

– Не скажутся ли психологически на Мудрике неудачи в «Челси»?

– На него оказывается серьезное давление, потому что в Англии лучший футбол в мире – сильнейшие критики, журналисты и требовательные болельщики. Поэтому в таких условиях психика должна быть крепкой. О Мудрике иногда такое пишут, что даже мне не очень приятно читать. Англичане просто привыкли, что на таком уровне и за большие деньги они должны видеть уже готового футболиста, который делает результат.

– Но Мудрик уже год в «Челси». Сколько уже можно ждать?

– Роналду тоже год сидел в запасе у Фергюсона, а потом засиял в «МЮ». Мудрику нужно время, я уверен, у него все получится.