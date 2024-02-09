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  4. «У него все получится». Украинский тренер сравнил Мудрика из Роналду
Англия
09 февраля 2024, 19:04 |
831
3

«У него все получится». Украинский тренер сравнил Мудрика из Роналду

Андрей Демченко считает, что украинцу нужно время

09 февраля 2024, 19:04 |
831
3
«У него все получится». Украинский тренер сравнил Мудрика из Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинского главный тренер грузинского «Динамо» Батуми Андрей Демченко сравнил вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика с Криштиану Роналду времен первого прихода в «Манчестер Юнайтед».

– Не скажутся ли психологически на Мудрике неудачи в «Челси»?

– На него оказывается серьезное давление, потому что в Англии лучший футбол в мире – сильнейшие критики, журналисты и требовательные болельщики. Поэтому в таких условиях психика должна быть крепкой. О Мудрике иногда такое пишут, что даже мне не очень приятно читать. Англичане просто привыкли, что на таком уровне и за большие деньги они должны видеть уже готового футболиста, который делает результат.

– Но Мудрик уже год в «Челси». Сколько уже можно ждать?

– Роналду тоже год сидел в запасе у Фергюсона, а потом засиял в «МЮ». Мудрику нужно время, я уверен, у него все получится.

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Андрей Демченко Динамо Батуми Михаил Мудрик Криштиану Роналду Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед чемпионат Грузии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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PUMA
Смешно читать .
Но Мудрик уже год в «Челси». Сколько уже можно ждать?
– Роналду тоже год сидел в запасе у Фергюсона, а потом засиял в «МЮ». Мудрику нужно время, я уверен, у него все получится.
А теперь цыфры!!! В то время молодой Криш полузащитник.
Первый сезон 2003-2004. АПЛ 29 матчей(1550 мин) 4 гола,4 асиста;Лига чемпионов 5 матчей(290 минут) 1 асист;
Кубок Англии 5 матчей(436 минут) 2 гола 3 асиста;
Кубок лиги 1 матч(77 минут) без результативных действий.
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