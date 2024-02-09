«У него все получится». Украинский тренер сравнил Мудрика из Роналду
Андрей Демченко считает, что украинцу нужно время
Украинского главный тренер грузинского «Динамо» Батуми Андрей Демченко сравнил вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика с Криштиану Роналду времен первого прихода в «Манчестер Юнайтед».
– Не скажутся ли психологически на Мудрике неудачи в «Челси»?
– На него оказывается серьезное давление, потому что в Англии лучший футбол в мире – сильнейшие критики, журналисты и требовательные болельщики. Поэтому в таких условиях психика должна быть крепкой. О Мудрике иногда такое пишут, что даже мне не очень приятно читать. Англичане просто привыкли, что на таком уровне и за большие деньги они должны видеть уже готового футболиста, который делает результат.
– Но Мудрик уже год в «Челси». Сколько уже можно ждать?
– Роналду тоже год сидел в запасе у Фергюсона, а потом засиял в «МЮ». Мудрику нужно время, я уверен, у него все получится.
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Но Мудрик уже год в «Челси». Сколько уже можно ждать?
– Роналду тоже год сидел в запасе у Фергюсона, а потом засиял в «МЮ». Мудрику нужно время, я уверен, у него все получится.
А теперь цыфры!!! В то время молодой Криш полузащитник.
Первый сезон 2003-2004. АПЛ 29 матчей(1550 мин) 4 гола,4 асиста;Лига чемпионов 5 матчей(290 минут) 1 асист;
Кубок Англии 5 матчей(436 минут) 2 гола 3 асиста;
Кубок лиги 1 матч(77 минут) без результативных действий.