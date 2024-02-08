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08 февраля 2024, 15:06 | Обновлено 08 февраля 2024, 15:07
258
2

Чеферин заявил, что не будет участвовать в выборах президента УЕФА

Словенский функционер покинет свой пост в 2027 году

08 февраля 2024, 15:06 | Обновлено 08 февраля 2024, 15:07
258
2
Чеферин заявил, что не будет участвовать в выборах президента УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент УЕФА Александр Чеферин не будет баллотироваться на свою должность в 2027 году, передает слова словенского функционера журналист авторитетного британского издания The Athletic Мэтт Слетер.

Отмечается, что Александр Чеферин принял для себя такое решение еще 6 месяцев назад. Интересно, что по его словам он сказал об этом и Звонимиру Бобану, но тот все равно ушел в отставку в знак протеста против длительной эпохи правления Чеферина.

Ранее стало известно, что, несмотря на товарищеский матч между Сербией и Россией, который состоится в марте, конгресс УЕФА 2025 года пройдет именно в Белграде, столице Сербии.

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Александер Чеферин конгресс УЕФА
Источник Twitter
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Комментарии 2
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uausa
До 2027 ще всякої фігні встигне натворити ця путінська підстилка
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+1
Sheva19
Кошелек уже набил себе э
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