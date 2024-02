Чеферин заявил, что не будет участвовать в выборах президента УЕФА

Президент УЕФА Александр Чеферин не будет баллотироваться на свою должность в 2027 году, передает слова словенского функционера журналист авторитетного британского издания The Athletic Мэтт Слетер.

Отмечается, что Александр Чеферин принял для себя такое решение еще 6 месяцев назад. Интересно, что по его словам он сказал об этом и Звонимиру Бобану, но тот все равно ушел в отставку в знак протеста против длительной эпохи правления Чеферина.

Ранее стало известно, что, несмотря на товарищеский матч между Сербией и Россией, который состоится в марте, конгресс УЕФА 2025 года пройдет именно в Белграде, столице Сербии.

Aleksander Ceferin will not stand for a fourth term as UEFA president in 2027. He decided this six months ago but didn't tell many people. He did, however, tell Zvonimir Boban, which casts a different light on the Croatian's principled stance on term limits.