Кривцов выйдет в основе на матч Интера Майами против саудовского Аль-Наср

1 февраля состоится товарищеский матч между командами «Аль-Наср» (Саудовская Аравия) и «Интер Майами» (США).

Поединок пройдет в Эр-Рияде на «Kingdom Arena Stadium». Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Главный тренер саудовской команды Луиш Каштру заявил, что Криштану Роналду не сыграет в этом матче.

В старте Интера Майами выйдут украинский защитник Сергей Кривцов и уругвайский форвард Луис Суарес, а аргентинец Лионель Месси заявлен в резерве.

28 января «цапли» уступили саудовскому «Аль-Хилялю» со счетом 3:4.

