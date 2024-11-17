Определились чемпионы Итогового турнира АТР 2024 в парном разряде
Кевин Кравиц и Тим Пютц в финале переиграли тандем Марсело Аревало / Мате Павич
17 ноября состоялся финальный матч парного разряда на Итоговом турнире АТР 2024.
В решающем поединке немецкий тандем Кевин Кравиц и Тим Пютц переиграли дуэт Марсело Аревало (Сальвадор) / Мате Павич (Хорватия) на двух тай-брейках за 1 час и 40 минут.
Итоговый турнир АТР 2024. Пары. Финал
Кевин Кравиц (Германия) / Тим Пютц (Германия) – Марсело Аревало (Сальвадор) / Мате Павич (Хорватия) – 7:6 (7:5), 7:6 (8:6)
Это был 7-й очный поединок этих дуэтов. Кевин и Тим одержали пятую победу. Интересно, что все личные встречи были сыграны в 2024 году.
Кравиц и Пютц выиграли третий совместный трофей и второй в этом сезоне.
Впервые в истории ATP Finals чемпионом парного разряда стал тандем, состоящий исключительно из немцев.
They came, they saw, they conquered ⭐️🫂⭐️— ATP Tour (@atptour) November 17, 2024
The German pairing of Kevin Krawietz & @GoldenSetTim are your 2024 #NittoATPFinals doubles CHAMPIONS! pic.twitter.com/KxSnWXVp6G
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