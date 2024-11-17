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ATP
17 ноября 2024, 18:20 | Обновлено 17 ноября 2024, 18:23
176
0

Определились чемпионы Итогового турнира АТР 2024 в парном разряде

Кевин Кравиц и Тим Пютц в финале переиграли тандем Марсело Аревало / Мате Павич

17 ноября 2024, 18:20 | Обновлено 17 ноября 2024, 18:23
176
0
Определились чемпионы Итогового турнира АТР 2024 в парном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Кравиц и Тим Пютц

17 ноября состоялся финальный матч парного разряда на Итоговом турнире АТР 2024.

В решающем поединке немецкий тандем Кевин Кравиц и Тим Пютц переиграли дуэт Марсело Аревало (Сальвадор) / Мате Павич (Хорватия) на двух тай-брейках за 1 час и 40 минут.

Итоговый турнир АТР 2024. Пары. Финал

Кевин Кравиц (Германия) / Тим Пютц (Германия) – Марсело Аревало (Сальвадор) / Мате Павич (Хорватия) – 7:6 (7:5), 7:6 (8:6)

Это был 7-й очный поединок этих дуэтов. Кевин и Тим одержали пятую победу. Интересно, что все личные встречи были сыграны в 2024 году.

Кравиц и Пютц выиграли третий совместный трофей и второй в этом сезоне.

Впервые в истории ATP Finals чемпионом парного разряда стал тандем, состоящий исключительно из немцев.

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Кевин Кравиц Марсело Аревало Мате Павич Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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