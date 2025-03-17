Украина. Вторая лига17 марта 2025, 15:55 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Кривбасса подписал контракт с клубом Второй лиги
Владислав Семотюк стал игроком клуба «Пробий» Городенка
17 марта 2025, 15:55 |
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24-летний центральный полузащитник Владислав Семотюк подписал контракт со второлиговым клубом «Пробий» Городенка.
Об этом сообщили на официальном сайте клуба.
Семотюк принадлежал криворожскому «Кривбассу», но недавно стороны расторгли соглашение.
Также игрок выступал за «Прикарпатье», «Минай» и львовский «Рух». Именно в последнем клубе он провел первую часть сезона на правах аренды.
Ранее стало известно о подписании экс-игрока «Вереса» второлиговым «Ужгородом».
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