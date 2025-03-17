Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Кривбасса подписал контракт с клубом Второй лиги
Украина. Вторая лига
17 марта 2025, 15:55 |
654
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Кривбасса подписал контракт с клубом Второй лиги

Владислав Семотюк стал игроком клуба «Пробий» Городенка

17 марта 2025, 15:55 |
654
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Кривбасса подписал контракт с клубом Второй лиги
ФК Пробой. Владислав Семотюк

24-летний центральный полузащитник Владислав Семотюк подписал контракт со второлиговым клубом «Пробий» Городенка.

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Семотюк принадлежал криворожскому «Кривбассу», но недавно стороны расторгли соглашение.

Также игрок выступал за «Прикарпатье», «Минай» и львовский «Рух». Именно в последнем клубе он провел первую часть сезона на правах аренды.

Ранее стало известно о подписании экс-игрока «Вереса» второлиговым «Ужгородом».

По теме:
Вернидуб отказывается продлить контракт с Кривбассом. Названа причина
В паузе чемпионата Колос не сможет рассчитывать на трех игроков
Роман ГРИГОРЧУК: «Мне бы не хотелось, но я вынужден ответить»
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Пробой Городенка Кривбасс Кривой Рог Владислав Семотюк
Александр Сильченко Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Тактика Марески ужасна». Реакция болельщиков на матч Арсенал – Челси
Футбол | 17 марта 2025, 15:37 0
«Тактика Марески ужасна». Реакция болельщиков на матч Арсенал – Челси
«Тактика Марески ужасна». Реакция болельщиков на матч Арсенал – Челси

В поединке двух лондонских команд «Арсенал» обыграл «Челси»

Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»
Бокс | 17 марта 2025, 09:01 1
Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»
Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»

«Цыганский король» – о возможном реванше Джошуа – Дюбуа

Три бельгийца, поигравших в украинской Премьер-лиге. Где они сейчас?
Футбол | 17.03.2025, 11:10
Три бельгийца, поигравших в украинской Премьер-лиге. Где они сейчас?
Три бельгийца, поигравших в украинской Премьер-лиге. Где они сейчас?
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Бокс | 17.03.2025, 07:41
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Бокс | 17.03.2025, 08:15
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
17.03.2025, 03:45 3
Футбол
Четко и прямо. Флик указал 3 игрокам Барселоны на дверь
Четко и прямо. Флик указал 3 игрокам Барселоны на дверь
16.03.2025, 14:43 1
Футбол
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
16.03.2025, 18:31 13
Футбол
Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»
Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»
16.03.2025, 13:07 5
Бокс
ФОТО. Стала известна истинная причина развода Комарова и Кучеренко
ФОТО. Стала известна истинная причина развода Комарова и Кучеренко
16.03.2025, 05:03 7
Футбол
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
16.03.2025, 09:17 7
Футбол
Уехал в Киев. Кобин покинул расположение Ингульца
Уехал в Киев. Кобин покинул расположение Ингульца
16.03.2025, 21:19 2
Футбол
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
16.03.2025, 22:20 28
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем