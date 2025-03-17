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Украина. Вторая лига
17 марта 2025, 10:13 | Обновлено 17 марта 2025, 10:40
406
0

ОФИЦИАЛЬНО. На набережной города. Ужгород подписал экс-игрока Вереса 

Оригинальная презентация Александра Савчука от клуба Второй лиги

17 марта 2025, 10:13 | Обновлено 17 марта 2025, 10:40
406
0
ОФИЦИАЛЬНО. На набережной города. Ужгород подписал экс-игрока Вереса 
ФК Александр Савчук

20-летний центральный защитник Александр Савчук продолжит выступать во Второй лиге Украины.

Савчук стал игроком ФК «Ужгород», о чем клуб сообщил на своем официальном сайте.

Процесс подписания контракта состоялся довольно оригинально – в «ужгородском» клубе решили оформить соглашение на центральной набережной города.

Ранее Савчук выступал за ровенский «Верес», преимущественно играя за молодежную команду.

Также в его карьере были выступления за чешский «Слован» из города Бзенец.

Последним клубом Савчука был любительский ФК «Костополь» из Ровенской области.

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Вторая лига Украины Ужгород Верес Ровно трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Александр Сильченко Источник
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