ОФИЦИАЛЬНО. На набережной города. Ужгород подписал экс-игрока Вереса
Оригинальная презентация Александра Савчука от клуба Второй лиги
20-летний центральный защитник Александр Савчук продолжит выступать во Второй лиге Украины.
Савчук стал игроком ФК «Ужгород», о чем клуб сообщил на своем официальном сайте.
Процесс подписания контракта состоялся довольно оригинально – в «ужгородском» клубе решили оформить соглашение на центральной набережной города.
Ранее Савчук выступал за ровенский «Верес», преимущественно играя за молодежную команду.
Также в его карьере были выступления за чешский «Слован» из города Бзенец.
Последним клубом Савчука был любительский ФК «Костополь» из Ровенской области.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 26-го тура чемпионата Португалии 2024/25
В паузе УПЛ Ингулец сосредоточится на тренировочном процессе