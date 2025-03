Последний шанс. Руководство Ювентуса приняло решение по Тиаго Мотте

Руководство туринского «Ювентуса» не планирует увольнять главного тренера, Тиаго Мотту, в ближайшее время.

По словам известного инсайдера Фабрицио Романо, представители клуба не желают прощаться со специалистом, несмотря на последние результаты в Серии А.

Однако позиция Мотты в команде довольно шаткая, поскольку специалист из-за плохих выступлений клуба может остаться без работы в конце сезона. Если Тиаго не сможет удержаться в должности, то руководство найдет нового тренера, с которым будут планировать долгосрочное сотрудничество.

Напомним, что «Ювентус» проиграл два последних поединка в Серии А: сначала уступили «Аталанте» (0:4), а позже «Фиорентине» (0:3).

🚨⚪️⚫️ Juventus are not planning to sack Thiago Motta now after losing 3-0 to Fiorentina and 4-0 to Atalanta.



But the situation could change at the end of the season as Thiago Motta could be sacked with new coach to take care of the long term project, as reported this week. pic.twitter.com/eiIGZbkeBE