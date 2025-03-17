Последний шанс. Руководство Ювентуса приняло решение по Тиаго Мотте

Руководство туринского «Ювентуса» не планирует увольнять главного тренера, Тиаго Мотту, в ближайшее время.

По словам известного инсайдера Фабрицио Романо, представители клуба не желают прощаться со специалистом, несмотря на последние результаты в Серии А.

Однако позиция Мотты в команде довольно шаткая, поскольку специалист из-за плохих выступлений клуба может остаться без работы в конце сезона. Если Тиаго не сможет удержаться в должности, то руководство найдет нового тренера, с которым будут планировать долгосрочное сотрудничество.

Напомним, что «Ювентус» проиграл два последних поединка в Серии А: сначала уступили «Аталанте» (0:4), а позже «Фиорентине» (0:3).