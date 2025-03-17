Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Последний шанс. Руководство Ювентуса приняло решение по Тиаго Мотте
Италия
17 марта 2025, 15:53 | Обновлено 17 марта 2025, 15:56
341
0

Последний шанс. Руководство Ювентуса приняло решение по Тиаго Мотте

Тренер в ближайшее время не покинет свой пост

17 марта 2025, 15:53 | Обновлено 17 марта 2025, 15:56
341
0
Последний шанс. Руководство Ювентуса приняло решение по Тиаго Мотте
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Мотта

Руководство туринского «Ювентуса» не планирует увольнять главного тренера, Тиаго Мотту, в ближайшее время.

По словам известного инсайдера Фабрицио Романо, представители клуба не желают прощаться со специалистом, несмотря на последние результаты в Серии А.

Однако позиция Мотты в команде довольно шаткая, поскольку специалист из-за плохих выступлений клуба может остаться без работы в конце сезона. Если Тиаго не сможет удержаться в должности, то руководство найдет нового тренера, с которым будут планировать долгосрочное сотрудничество.

Напомним, что «Ювентус» проиграл два последних поединка в Серии А: сначала уступили «Аталанте» (0:4), а позже «Фиорентине» (0:3).

По теме:
Симоне ИНДЗАГИ – об игре с Аталантой: «Могли закрыть матч раньше»
«Отставка? Слишком легко». Тренер Ювентуса – об ужасной игре с Фиорентиной
Заслуженно. Малиновский попал в символическую сборную 29-го тура Серии А
Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Тиаго Мотта
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Бокс | 17 марта 2025, 07:41 5
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»

Екатерина вспомнила первый подарок от Александра

«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
Футбол | 17 марта 2025, 00:20 2
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем

Довбик забил победный гол в ворота «Кальяри»

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Чем Судаков хуже де Брюйне?»
Футбол | 17.03.2025, 13:19
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Чем Судаков хуже де Брюйне?»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Чем Судаков хуже де Брюйне?»
«Наконец-то». Реакция болельщиков на долгожданный гол Хойлунда
Футбол | 17.03.2025, 14:16
«Наконец-то». Реакция болельщиков на долгожданный гол Хойлунда
«Наконец-то». Реакция болельщиков на долгожданный гол Хойлунда
Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»
Бокс | 17.03.2025, 09:01
Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»
Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
16.03.2025, 09:17 7
Футбол
Четко и прямо. Флик указал 3 игрокам Барселоны на дверь
Четко и прямо. Флик указал 3 игрокам Барселоны на дверь
16.03.2025, 14:43 1
Футбол
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
16.03.2025, 22:20 28
Теннис
Уехал в Киев. Кобин покинул расположение Ингульца
Уехал в Киев. Кобин покинул расположение Ингульца
16.03.2025, 21:19 2
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
15.03.2025, 23:15 6
Футбол
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
17.03.2025, 03:45 3
Футбол
УСИК: «Сказали, что мой ребенок мертв. Я вас на ноль умножу»
УСИК: «Сказали, что мой ребенок мертв. Я вас на ноль умножу»
17.03.2025, 04:23 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем