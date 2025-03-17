Чемпионшип. Три команды в битве за титул, Плимут – аутсайдер + таблица

По итогам очередного тура Чемпионшипа Лидс сыграл вничью и позволил Шеффилд Юнайтед догнать конкурента в борьбе за титул. Теперь у обеих команд по 80 очков.

В борьбе за титул и прямой выход в АПЛ остается Бернли. Команда Скотта Паркера набрала 78 очков и уверенно держится в топ-3.

В зоне плей-офф еще находятся Сандерленд (69), Ковентри (59) и Вест Бромвич (57).

Плимут Максима Таловерова проиграл конкуренту в борьбе за выживание Дерби и остается последним с отставанием от спасительного 21-го места в шесть очков.

До конца сезона Чемпионшипа командам осталось сыграть по восемь матчей.