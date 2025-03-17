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Англия
17 марта 2025, 16:28 | Обновлено 17 марта 2025, 16:29
434
0

Чемпионшип. Три команды в битве за титул, Плимут – аутсайдер + таблица

Лидс, Шеффилд Юнайтед и Бернли ведут борьбу за первое место

17 марта 2025, 16:28 | Обновлено 17 марта 2025, 16:29
434
0
Чемпионшип. Три команды в битве за титул, Плимут – аутсайдер + таблица
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам очередного тура Чемпионшипа Лидс сыграл вничью и позволил Шеффилд Юнайтед догнать конкурента в борьбе за титул. Теперь у обеих команд по 80 очков.

В борьбе за титул и прямой выход в АПЛ остается Бернли. Команда Скотта Паркера набрала 78 очков и уверенно держится в топ-3.

В зоне плей-офф еще находятся Сандерленд (69), Ковентри (59) и Вест Бромвич (57).

Плимут Максима Таловерова проиграл конкуренту в борьбе за выживание Дерби и остается последним с отставанием от спасительного 21-го места в шесть очков.

До конца сезона Чемпионшипа командам осталось сыграть по восемь матчей.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Лидс 38 23 11 4 76 - 25 80
2 Шеффилд Юнайтед 38 25 7 6 53 - 28 80
3 Бёрнли 38 21 15 2 52 - 11 78
4 Сандерленд 38 19 12 7 55 - 37 69
5 Ковентри Сити 38 17 8 13 55 - 48 59
6 Вест Бромвич 38 13 18 7 48 - 34 57
7 Бристоль Сити 38 14 15 9 49 - 41 57
8 Мидлсбро 38 15 9 14 57 - 48 54
9 Блэкберн 38 15 7 16 42 - 40 52
10 Уотфорд 38 15 7 16 47 - 51 52
11 Миллуолл 38 13 12 13 37 - 39 51
12 Шеффилд Уэнсдей 38 14 9 15 53 - 59 51
13 Норвич 38 12 13 13 60 - 54 49
14 Престон Норт Энд 38 10 17 11 39 - 44 47
15 КПР 38 11 12 15 44 - 50 45
16 Суонси 38 12 8 18 38 - 49 44
17 Портсмут 38 11 9 18 46 - 61 42
18 Оксфорд Юнайтед 38 10 12 16 39 - 55 42
19 Халл Сити 38 10 11 17 39 - 47 41
20 Сток Сити 38 9 12 17 37 - 51 39
21 Кардифф Сити 38 9 12 17 42 - 62 39
22 Дерби Каунти 38 10 8 20 40 - 51 38
23 Лутон Таун 38 9 8 21 34 - 60 35
24 Плимут 38 7 12 19 40 - 77 33
Полная таблица

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Лидс Плимут чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Максим Таловеров Шеффилд Юнайтед Бернли
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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