Чемпионшип. Три команды в битве за титул, Плимут – аутсайдер + таблица
Лидс, Шеффилд Юнайтед и Бернли ведут борьбу за первое место
По итогам очередного тура Чемпионшипа Лидс сыграл вничью и позволил Шеффилд Юнайтед догнать конкурента в борьбе за титул. Теперь у обеих команд по 80 очков.
В борьбе за титул и прямой выход в АПЛ остается Бернли. Команда Скотта Паркера набрала 78 очков и уверенно держится в топ-3.
В зоне плей-офф еще находятся Сандерленд (69), Ковентри (59) и Вест Бромвич (57).
Плимут Максима Таловерова проиграл конкуренту в борьбе за выживание Дерби и остается последним с отставанием от спасительного 21-го места в шесть очков.
До конца сезона Чемпионшипа командам осталось сыграть по восемь матчей.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Лидс
|38
|23
|11
|4
|76 - 25
|80
|2
|Шеффилд Юнайтед
|38
|25
|7
|6
|53 - 28
|80
|3
|Бёрнли
|38
|21
|15
|2
|52 - 11
|78
|4
|Сандерленд
|38
|19
|12
|7
|55 - 37
|69
|5
|Ковентри Сити
|38
|17
|8
|13
|55 - 48
|59
|6
|Вест Бромвич
|38
|13
|18
|7
|48 - 34
|57
|7
|Бристоль Сити
|38
|14
|15
|9
|49 - 41
|57
|8
|Мидлсбро
|38
|15
|9
|14
|57 - 48
|54
|9
|Блэкберн
|38
|15
|7
|16
|42 - 40
|52
|10
|Уотфорд
|38
|15
|7
|16
|47 - 51
|52
|11
|Миллуолл
|38
|13
|12
|13
|37 - 39
|51
|12
|Шеффилд Уэнсдей
|38
|14
|9
|15
|53 - 59
|51
|13
|Норвич
|38
|12
|13
|13
|60 - 54
|49
|14
|Престон Норт Энд
|38
|10
|17
|11
|39 - 44
|47
|15
|КПР
|38
|11
|12
|15
|44 - 50
|45
|16
|Суонси
|38
|12
|8
|18
|38 - 49
|44
|17
|Портсмут
|38
|11
|9
|18
|46 - 61
|42
|18
|Оксфорд Юнайтед
|38
|10
|12
|16
|39 - 55
|42
|19
|Халл Сити
|38
|10
|11
|17
|39 - 47
|41
|20
|Сток Сити
|38
|9
|12
|17
|37 - 51
|39
|21
|Кардифф Сити
|38
|9
|12
|17
|42 - 62
|39
|22
|Дерби Каунти
|38
|10
|8
|20
|40 - 51
|38
|23
|Лутон Таун
|38
|9
|8
|21
|34 - 60
|35
|24
|Плимут
|38
|7
|12
|19
|40 - 77
|33
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