Одна украинка сыграет в миксте на Aus Open. Известны партнер и соперники

Украинская теннисистка Людмила Киченок сыграет в смешанном парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2025.

Людмила выступит в одной паре вместе с французом Садио Думбия. В 1/16 финала украинка вместе с своим партнером выйдет на корт против третьего сеяного тандема Эллен Перес (Австралия) / Кевин Кравиц (Германия).

Людмила и Садио ранее только один раз играли в одном дуэте. На US Open 2024 украинка и француз в 1-м раунде уступили Эллен Перес и Сандер Жилле.

Киченок – единственная представительница Украины, которая сыграет в миксте на австралийском мейджоре.

14 января Людмила вместе с Чжань Хаоцин успешно стартовала в парном разряде на Aus Open 2025.

Сетка смешанного парного разряда на Australian Open 2025