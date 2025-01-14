Одна украинка сыграет в миксте на Aus Open. Известны партнер и соперники
Людмила Киченок заявлена на смешанный парный разряд вместе с Садио Думбия
Украинская теннисистка Людмила Киченок сыграет в смешанном парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2025.
Людмила выступит в одной паре вместе с французом Садио Думбия. В 1/16 финала украинка вместе с своим партнером выйдет на корт против третьего сеяного тандема Эллен Перес (Австралия) / Кевин Кравиц (Германия).
Людмила и Садио ранее только один раз играли в одном дуэте. На US Open 2024 украинка и француз в 1-м раунде уступили Эллен Перес и Сандер Жилле.
Киченок – единственная представительница Украины, которая сыграет в миксте на австралийском мейджоре.
14 января Людмила вместе с Чжань Хаоцин успешно стартовала в парном разряде на Aus Open 2025.
Сетка смешанного парного разряда на Australian Open 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Реал» уступил в последнем финале Суперкубка Испании «Барселоне» 2:5
Артур Бетербиев поделился мнением о поединке с украинцем