«Тактика Марески ужасна». Реакция болельщиков на матч Арсенал – Челси

В воскресенье, 16 марта, состоялся матч 29-го тура АПЛ «Арсенал» – «Челси». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Мерино на 20-й минуте. В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает второе место. «Челси» идет на пятой позиции.

Болельщики «Арсенала» рады победе. Фаны «Челси» критикуют главного тренера команды Энцо Мареску.

Bhavesh Gujrati: Прекрасный результат, но игра очень разочаровывает. Речь идет не только о том, чтобы получить результат, но и о том, чтобы быть решительным. Именно это отличает победителей от претендентов.

DIEGO: Они говорили: «Молитесь за Мадрид» и сыграли в ужасный футбол против «Челси».

Toni Ibiam: Как фанат Арсенала я скажу, что это очень-очень плохое выступление, да, я знаю, что мы не в гонке за титул, но ради всего святого, это Челси, мы должны были сегодня обыграть их со счетом 5-0. Эдегор сегодня выступил плохо, постоянно обнимая мяч. В любом случае, все равно ПОБЕДА.

OB: Тактика Марески порой столь ужасна, он трус.

Loky: Мы не выиграли ни одной крупного матча в этом сезоне. Игра Марески такая скучная.

The Gunners Den: Сегодняшняя игра напоминает наши недавние игры в Премьер-лиге, похоже, что команда просто собирается завершить сезон, зная, что борьба за титул чемпиона завершена. Особенно второй тайм был, мягко говоря, дьявольским, но победа – это победа, которую мы сравниваем со следующей.

Karo: 5 игроков из стартового состава 11 играли не на своих обычных позициях. Это половина команды. Мареска становится проблемой. Скоро болельщики потеряют терпение и потребуют его увольнения, и это будет оправдано. Игроки играли не так, как хотели, чтобы заработать хотя бы очко, слишком медленно. Помимо шанса Кукурельи, я не могу вспомнить ни одного другого шанса, который создал «Челси». Команда становится хуже.

P: За всю игру мы даже не создали ни одного явного момента. Какая жалкая игра! Мареска превращает нас в новый Лестер.