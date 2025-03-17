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Англия
17 марта 2025, 15:37 | Обновлено 17 марта 2025, 15:38
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«Тактика Марески ужасна». Реакция болельщиков на матч Арсенал – Челси

В поединке двух лондонских команд «Арсенал» обыграл «Челси»

17 марта 2025, 15:37 | Обновлено 17 марта 2025, 15:38
728
2
«Тактика Марески ужасна». Реакция болельщиков на матч Арсенал – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал

В воскресенье, 16 марта, состоялся матч 29-го тура АПЛ «Арсенал» – «Челси». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Мерино на 20-й минуте. В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает второе место. «Челси» идет на пятой позиции.

Болельщики «Арсенала» рады победе. Фаны «Челси» критикуют главного тренера команды Энцо Мареску.

Bhavesh Gujrati: Прекрасный результат, но игра очень разочаровывает. Речь идет не только о том, чтобы получить результат, но и о том, чтобы быть решительным. Именно это отличает победителей от претендентов.

DIEGO: Они говорили: «Молитесь за Мадрид» и сыграли в ужасный футбол против «Челси».

Toni Ibiam: Как фанат Арсенала я скажу, что это очень-очень плохое выступление, да, я знаю, что мы не в гонке за титул, но ради всего святого, это Челси, мы должны были сегодня обыграть их со счетом 5-0. Эдегор сегодня выступил плохо, постоянно обнимая мяч. В любом случае, все равно ПОБЕДА.

OB: Тактика Марески порой столь ужасна, он трус.

Loky: Мы не выиграли ни одной крупного матча в этом сезоне. Игра Марески такая скучная.

The Gunners Den: Сегодняшняя игра напоминает наши недавние игры в Премьер-лиге, похоже, что команда просто собирается завершить сезон, зная, что борьба за титул чемпиона завершена. Особенно второй тайм был, мягко говоря, дьявольским, но победа – это победа, которую мы сравниваем со следующей.

Karo: 5 игроков из стартового состава 11 играли не на своих обычных позициях. Это половина команды. Мареска становится проблемой. Скоро болельщики потеряют терпение и потребуют его увольнения, и это будет оправдано. Игроки играли не так, как хотели, чтобы заработать хотя бы очко, слишком медленно. Помимо шанса Кукурельи, я не могу вспомнить ни одного другого шанса, который создал «Челси». Команда становится хуже.

P: За всю игру мы даже не создали ни одного явного момента. Какая жалкая игра! Мареска превращает нас в новый Лестер.

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Арсенал - Челси Арсенал Лондон Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Энцо Мареска реакция болельщиков Микель Мерино
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Octopus
С Мареской Челси попадет в Лигу Чемпионов. Тактика может и не очень, но без Марески они еле квалифицировались в Лигу Конференций. Зажрались и забыли уже.
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Mark4854590
Челсі не може виграти у Арсенала вже декілька років. Це вже якесь прокляття
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