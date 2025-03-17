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Молодежные турниры
17 марта 2025, 17:29 |
1005
0

Тренер Украины U-20 рассказал, как нашли вратаря для сборной в Бразилии

Михайленко рад, что Воронов получает стабильную практику

17 марта 2025, 17:29 |
1005
0
Тренер Украины U-20 рассказал, как нашли вратаря для сборной в Бразилии
УАФ. Дмитрий Михайленко

Наставник сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко рассказал о сборе в Турции, который проходит в рамках подготовки к чемпионату мира в Чили осенью этого года.

Интересным стал факт приглашения вратаря из Бразилии. В заявке сборной оказался Максим Воронов, который выступает за «Атлетико» Паранаэнсе.

– Дмитрий, какая цель команды на этом сборе?

– Мы встречаемся с командой через восемь месяцев после чемпионата Европы. У сборной есть возможность сыграть два товарищеских поединка, причем один из соперников, Норвегия, также будет участником предстоящего чемпионата мира. Да и Северная Ирландия – непростой оппонент. Поэтому я уверен, что спарринги будут для нас полезны. К тому же тренерский штаб хочет познакомиться с футболистами, которые еще не вызывались в эту сборную. А с ребятами, которых мы знаем, ставим целью обновить связи.

– Пока состав по сравнению с чемпионатом Европы изменился практически наполовину. О чем это говорит?

– Да, состав изменился процентов на 50. Как я уже сказал, мы хотим поближе познакомиться с новичками, которые имеют стабильную игровую практику и в последнее время очень серьезно прибавили в мастерстве. Среди них есть группа исполнителей, которых мы и раньше хотели видеть в составе, но по разным причинам не сложилось. Именно товарищеские матчи покажут их уровень в контексте выступлений за сборную Украины. Но это ни в коем случае не говорит о том, что для других кандидатов дорога в сборную закрыта. Шанс попасть на чемпионат мира есть у всех.

– Интересная компания собралась во вратарской линии. А как вы нашли голкипера в Бразилии?

— Действительно, ребята представляют достаточно авторитетные клубы. А что касается Максима Воронова, то мы его давно знаем и имеем о нем положительную информацию. В своем клубе кипер имеет стабильную игровую практику. Среди всех вратарей он провел наибольшее количество матчей за последний год и сейчас тренируется с первой командой «Атлетико Паранаенсе». Поэтому будет интересно увидеть Максима в деле своими глазами.

– В Турции вы сыграете против старых знакомых, Норвегии и Северной Ирландии, которая будет представлена ​​командой U-21. С чем это связано?

– С тем, что сейчас не так легко найти спарринг-партнеров. В Европе осталось только пять сборных U-20, продолжающих свое существование. Все они знакомы нам с Евро-2024 (U-19), они участники будущего чемпионата мира. Повторюсь, что с Норвегией будет интересно сыграть. Это очень сильный соперник. Они здорово проявили себя в последних двух финальных раундах чемпионатов Европы. А молодежка Северной Ирландии пригласила нас сыграть с ними, и мы с удовольствием приняли это предложение.

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Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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