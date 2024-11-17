Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марченко высказался о матчах Цуренко и Завацкой в противостоянии с Австрией
ITF
17 ноября 2024, 18:51 | Обновлено 17 ноября 2024, 19:56
914
0

Марченко высказался о матчах Цуренко и Завацкой в противостоянии с Австрией

После первого игрового дня счет в поединке плей-офф КБДК 1:1

17 ноября 2024, 18:51 | Обновлено 17 ноября 2024, 19:56
914
0
Марченко высказался о матчах Цуренко и Завацкой в противостоянии с Австрией
Instagram. Леся Цуренко и Илья Марченко

Капитан женской сборной Украины Илья Марченко прокомментировал первый игровой день для команды в матчевом противостоянии Кубка Билли Джин Кинг против Австрии:

«Матч Леси Цуренко? Не все получалось в начале игры, но в целом, в первом сете уровня Леси хватало, чтобы контролировать поединок. Во втором Пашек чуть стала меньше ошибаться.

Пашек сказала, что была удивлена не слишком активной игрой Цуренко? Что ж, Леся и правда играла пассивнее чем мне хотелось бы. Когда Леся начала больше пробивать высоких мячей во втором сете при счете 2:5, это была полностью ее идея и она сработала.

Матч Катарины Завацкой? Катя отыграла лучше чем играла здесь на тренировках, да и на турнирах, где она выступала в последние несколько недель. Буквально пару очков не хватило в концовке решающего сета. Конечно мы знали, что против Краус будет сложно. Она ошибалась меньше чем нам бы этого хотелось.

Удалось ли соперницам нас чем-то удивить? Пожалуй, мы рассчитывали на более легкий матч против Пашек. Но в целом, грех жаловаться, ведь все таки очко мы в том матче взяли.

Будут ли замены? Возможно. Оценим физическое состояние Леси и Кати и тогда будем принимать окончательное решение.

Эмоциях от дебюта в роли капитана сборной Украины? На самом деле тяжело. Отдал очень много эмоций, особенно во втором матче. Не во всем доволен своей работой. Где-то можно было наверное получше, подобрать другие слова что-ли. Не все прошло идеально».

В первый игровой день Цуренко переиграла Тамиру Пашек, а Завацкая уступила Синье Краус. Счет 1:1. 17 ноября противостояние продолжится, первыми на корт в воскресенье выйдут лидеры сборных – Цуренко и Пашек.

По теме:
Леся Цуренко – Синья Краус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Канада – Великобритания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Словакия впервые за 22 года сыграет в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг
Леся Цуренко Илья Марченко Катарина Завацкая женская сборная Украины по теннису женская сборная Австрии по теннису Украина - Австрия Кубок Билли Джин Кинг
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определились чемпионы Итогового турнира АТР 2024 в парном разряде
Теннис | 17 ноября 2024, 18:20 0
Определились чемпионы Итогового турнира АТР 2024 в парном разряде
Определились чемпионы Итогового турнира АТР 2024 в парном разряде

Кевин Кравиц и Тим Пютц в финале переиграли тандем Марсело Аревало / Мате Павич

Следом за Герреро. Динамо нацелилось на еще одного легионера Зари
Футбол | 17 ноября 2024, 12:13 17
Следом за Герреро. Динамо нацелилось на еще одного легионера Зари
Следом за Герреро. Динамо нацелилось на еще одного легионера Зари

Андерсон Джордан может перейти в киевский клуб

Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Футбол | 16.11.2024, 23:40
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Бокс | 17.11.2024, 10:31
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Футбол | 17.11.2024, 06:23
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Побит рекорд США. Известно, сколько миллионов принес бой Тайсон – Пол
Побит рекорд США. Известно, сколько миллионов принес бой Тайсон – Пол
16.11.2024, 06:19 2
Бокс
Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?
Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?
15.11.2024, 20:17 60
Футбол
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
17.11.2024, 09:11
Бокс
Чистка завершена. Определены обе полуфинальные пары Итогового турнира АТР
Чистка завершена. Определены обе полуфинальные пары Итогового турнира АТР
15.11.2024, 22:29
Теннис
Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
15.11.2024, 16:41 43
Футбол
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
16.11.2024, 21:59 36
Футбол
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
16.11.2024, 20:57 13
Футбол
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
15.11.2024, 23:59 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем