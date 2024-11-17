Марченко высказался о матчах Цуренко и Завацкой в противостоянии с Австрией

Капитан женской сборной Украины Илья Марченко прокомментировал первый игровой день для команды в матчевом противостоянии Кубка Билли Джин Кинг против Австрии:

«Матч Леси Цуренко? Не все получалось в начале игры, но в целом, в первом сете уровня Леси хватало, чтобы контролировать поединок. Во втором Пашек чуть стала меньше ошибаться.

Пашек сказала, что была удивлена не слишком активной игрой Цуренко? Что ж, Леся и правда играла пассивнее чем мне хотелось бы. Когда Леся начала больше пробивать высоких мячей во втором сете при счете 2:5, это была полностью ее идея и она сработала.

Матч Катарины Завацкой? Катя отыграла лучше чем играла здесь на тренировках, да и на турнирах, где она выступала в последние несколько недель. Буквально пару очков не хватило в концовке решающего сета. Конечно мы знали, что против Краус будет сложно. Она ошибалась меньше чем нам бы этого хотелось.

Удалось ли соперницам нас чем-то удивить? Пожалуй, мы рассчитывали на более легкий матч против Пашек. Но в целом, грех жаловаться, ведь все таки очко мы в том матче взяли.

Будут ли замены? Возможно. Оценим физическое состояние Леси и Кати и тогда будем принимать окончательное решение.

Эмоциях от дебюта в роли капитана сборной Украины? На самом деле тяжело. Отдал очень много эмоций, особенно во втором матче. Не во всем доволен своей работой. Где-то можно было наверное получше, подобрать другие слова что-ли. Не все прошло идеально».

В первый игровой день Цуренко переиграла Тамиру Пашек, а Завацкая уступила Синье Краус. Счет 1:1. 17 ноября противостояние продолжится, первыми на корт в воскресенье выйдут лидеры сборных – Цуренко и Пашек.