«Можно было закрыть игру в первом тайме». Микитин об игре в Батуми

В очередном туре Лиги наций по футболу сборные Грузии и Украины разошлись миром – 1:1.

Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Микитин в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помешало подопечным Сергея Реброва удержать победный счет:

Мне понравился первый тайм в исполнении украинской сборной. Довольно неожиданно выйдя вперед в дебюте гости грамотно действовали по счету. Чувствовалось, что гости хорошо изучили сильные и слабые стороны хозяев, играли компактно, каждый четко выполнял свою миссию и контроль поединка был за нами. И, если бы Мудрик реализовал свой голевой момент, то, убежден, что судьба матча была бы решена.

– После перерыва ситуация изменилась. Почему?

– Трудно сказать, что изменилось в настроении гостей, однако во втором тайме они уже не действовали так плотно. А поскольку в единоборствах грузины были искуснее, поэтому и начали возникать у наших владений свободные зоны. И хорошо, что благодаря Забарному и Трубину обошлось только одним взятием ворот. Ведь после перерыва гостям не удавалось с помощью пасов выбегать в контратаки и грузины умело прессингуя снова отбирали мяч и наступали.

– Под занавес поединка украинцы имели возможность склонить чаши весов на свою сторону...

– В таких случаях говорят, что не хватило исполнительского мастерства. Действительно, Гуцуляк и Назаренко в одной атаке могли отличиться, но действовали прямолинейно и проиграли дуэли вратарю грузин. Обидно так транжирить голевые моменты, которые даются нам очень тяжело. Тем не менее, именно ничейный итог – справедливый.

– Сейчас украинцам надо обязательно побеждать в Тиране албанцев. Что можно посоветовать подопечным Сергея Реброва?

– Играть компактно, как в первом тайме с грузинами в Батуми и взять на вооружение быстрые контратаки. К сожалению, наши полузащитники при высоком прессинге слабы в отборе и поэтому могут возникать проблемы уже у наших владений. Поэтому надо минимизировать риск пропустить и рассчитывать на мобильность Мудрика и Зубкова.

Поединок Албания – Украина 19 ноября будет обслуживать португальская бригада судей во главе с Жоау Пинейру.