Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Можно было закрыть игру в первом тайме». Микитин об игре в Батуми
Лига наций
17 ноября 2024, 16:17 | Обновлено 17 ноября 2024, 16:19
369
0

«Можно было закрыть игру в первом тайме». Микитин об игре в Батуми

Украинцы качественно провели первую половину игры

17 ноября 2024, 16:17 | Обновлено 17 ноября 2024, 16:19
369
0
«Можно было закрыть игру в первом тайме». Микитин об игре в Батуми
ФК Заря. Владимир Микитин

В очередном туре Лиги наций по футболу сборные Грузии и Украины разошлись миром – 1:1.

Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Микитин в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помешало подопечным Сергея Реброва удержать победный счет:

Мне понравился первый тайм в исполнении украинской сборной. Довольно неожиданно выйдя вперед в дебюте гости грамотно действовали по счету. Чувствовалось, что гости хорошо изучили сильные и слабые стороны хозяев, играли компактно, каждый четко выполнял свою миссию и контроль поединка был за нами. И, если бы Мудрик реализовал свой голевой момент, то, убежден, что судьба матча была бы решена.

– После перерыва ситуация изменилась. Почему?

– Трудно сказать, что изменилось в настроении гостей, однако во втором тайме они уже не действовали так плотно. А поскольку в единоборствах грузины были искуснее, поэтому и начали возникать у наших владений свободные зоны. И хорошо, что благодаря Забарному и Трубину обошлось только одним взятием ворот. Ведь после перерыва гостям не удавалось с помощью пасов выбегать в контратаки и грузины умело прессингуя снова отбирали мяч и наступали.

– Под занавес поединка украинцы имели возможность склонить чаши весов на свою сторону...

– В таких случаях говорят, что не хватило исполнительского мастерства. Действительно, Гуцуляк и Назаренко в одной атаке могли отличиться, но действовали прямолинейно и проиграли дуэли вратарю грузин. Обидно так транжирить голевые моменты, которые даются нам очень тяжело. Тем не менее, именно ничейный итог – справедливый.

– Сейчас украинцам надо обязательно побеждать в Тиране албанцев. Что можно посоветовать подопечным Сергея Реброва?

– Играть компактно, как в первом тайме с грузинами в Батуми и взять на вооружение быстрые контратаки. К сожалению, наши полузащитники при высоком прессинге слабы в отборе и поэтому могут возникать проблемы уже у наших владений. Поэтому надо минимизировать риск пропустить и рассчитывать на мобильность Мудрика и Зубкова.

Поединок Албания – Украина 19 ноября будет обслуживать португальская бригада судей во главе с Жоау Пинейру.

По теме:
УЕФА открыло производство по матчу с участием команды Луческу
«И забил, и пенальти заработал». Федецкий об игре Зозули в матче с Францией
«И рыжий молодец». Кварцяный выделил двух игроков сборной Украины
Лига наций сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Владимир Микитин Грузия - Украина
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДЕВУШКА ДНЯ. Алиса Шмидт – самая сексуальная спортсменка мира
Другие виды | 17 ноября 2024, 06:06 5
ДЕВУШКА ДНЯ. Алиса Шмидт – самая сексуальная спортсменка мира
ДЕВУШКА ДНЯ. Алиса Шмидт – самая сексуальная спортсменка мира

Девушка, с которой ты бы точно захотел совершить забег...

Англия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 17 ноября 2024, 15:49 0
Англия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Англия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 17 ноября в 19:00 по Киеву

Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Футбол | 17.11.2024, 06:23
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
В Шахтере возник скандал из-за возможного подписания дебютанта сборной
Футбол | 17.11.2024, 13:33
В Шахтере возник скандал из-за возможного подписания дебютанта сборной
В Шахтере возник скандал из-за возможного подписания дебютанта сборной
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
Футбол | 16.11.2024, 20:57
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Грузии: «Первое место в группе с Украиной? Я плохо учился в школе»
Тренер Грузии: «Первое место в группе с Украиной? Я плохо учился в школе»
15.11.2024, 19:59 5
Футбол
В 58 лет на уровне! Майк Тайсон и Джейк Пол устроили крутое шоу
В 58 лет на уровне! Майк Тайсон и Джейк Пол устроили крутое шоу
16.11.2024, 07:36 20
Бокс
ВИДЕО. Ветеран против шоумена! Как Тайсон и Джейк Пол сражались в Техасе
ВИДЕО. Ветеран против шоумена! Как Тайсон и Джейк Пол сражались в Техасе
16.11.2024, 07:41
Бокс
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
15.11.2024, 23:59 6
Бокс
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
17.11.2024, 09:11
Бокс
Экс-тренера Динамо и Шахтера Луческу будут судить. Причина очень странная
Экс-тренера Динамо и Шахтера Луческу будут судить. Причина очень странная
15.11.2024, 16:30 4
Футбол
Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
16.11.2024, 21:31 8
Футбол
Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
15.11.2024, 16:41 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем