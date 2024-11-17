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17 ноября 2024, 05:26 |
209
0

ФОТО. Он не человек, он – Бог! 49-летний Бекхэм впечатлил своей формой

Дэвид Бекхэм показал, как он перезаряжает батарейки

17 ноября 2024, 05:26 |
209
0
ФОТО. Он не человек, он – Бог! 49-летний Бекхэм впечатлил своей формой
Instagram. Дэвид Бекхэм

Совладелец «Интер Майами» и экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм опубликовал фото с сауны в своём аккаунте в IG.

«Пятничное обнуление», – подписал легендарный игрок.

В комментариях отмечают великолепную форму, которую сохранил теперь уже 49-летний бизнесмен и функционер:

«Он не человек, он – Бог! Шикарный», – написала одна из фанаток Бекса.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Дэвид любит перезагружаться в сауне по пятницам, также он является заядлым любителем фермерства, садовничества и кулинарии.

Напомним, что совсем недавно Дэвид и Виктория Бекхэм купили новый роскошный дом в Майами.

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Дэвид Бекхэм фото lifestyle Интер Майами Major League Soccer (MLS) Манчестер Юнайтед сборная Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Реал Мадрид
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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