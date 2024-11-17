ФОТО. Он не человек, он – Бог! 49-летний Бекхэм впечатлил своей формой
Дэвид Бекхэм показал, как он перезаряжает батарейки
Совладелец «Интер Майами» и экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм опубликовал фото с сауны в своём аккаунте в IG.
«Пятничное обнуление», – подписал легендарный игрок.
В комментариях отмечают великолепную форму, которую сохранил теперь уже 49-летний бизнесмен и функционер:
«Он не человек, он – Бог! Шикарный», – написала одна из фанаток Бекса.
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Дэвид любит перезагружаться в сауне по пятницам, также он является заядлым любителем фермерства, садовничества и кулинарии.
Напомним, что совсем недавно Дэвид и Виктория Бекхэм купили новый роскошный дом в Майами.
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