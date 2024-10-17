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17 октября 2024, 02:30 |
170
0

ФОТО. Бекхэмы заплатили рекордные деньги за новый особняк в Маями-Бич

За дом на берегу моря Бекхэмы платят рекордные миллионы

17 октября 2024, 02:30 |
170
0
ФОТО. Бекхэмы заплатили рекордные деньги за новый особняк в Маями-Бич
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид и Виктория Бекхэм

Дэвид и Виктория Бекхэмы заплатили рекордную сумму в 72,3 млн долларов за особняк на берегу моря в Майами-Бич, сообщает специализированный портал TheRealDeal.

Покупка была завершена в минувший понедельник – звездное семейство смогло снизить начальную сумму, которая составляла 80 млн долларов. Однако это самая высокая сумма, уплаченная на сегодняшний день за недвижимость в эксклюзивном районе «North Bay Road», где находится много резиденций богатых и знаменитых персон.

Новый дом Бекхэмов построен на участке площадью 0,6 акров, что эквивалентно 24 281 квадратным метрам, и имеет девять ванных комнат, четыре туалета, тренажерный зал, спа-салон, домашний кинотеатр, бассейн, а также открытую кухню и гостиную.

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Продавцом является бизнесмен Никлас де ла Мотт, который купил недвижимость в 2018 году за 10 миллионов долларов, но увеличил ее цену в десять раз благодаря строительству нового роскошного особняка.

Виктория и Дэвид Бекхэм, совладельцы «Интер Майами», также владеют полным этажом в башне «One Thousand Museum» в центре Маями. В 2020 году они заплатили около 19,8 миллиона долларов за помещение площадью 10 000 квадратных футов.

А мы предлагаем вам оценить «дом мечты Дэвида и Виктории»:

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Дэвид Бекхэм Виктория Бекхэм фото lifestyle Интер Майами
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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