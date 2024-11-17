Не спаслись. Сборная Латвии уступила Армении
Хозяева поля остались на последней строчке в турнирной таблице
17 ноября в заключительном матче группового этапа Лиги наций в Группе 4 Лиги С встречались Латвия и Армения.
Хозяевам поля нужна была победа и поражение Фарерских островов в матче с Северной Македонией.
Но надо быть откровенными - Армения переиграла соперника. После безголевого первого тайма во втором сразу же Эдуард Сперцян открыл счет в матче.
На 70-й минуте Робертс Улдрикис сравнял счет, дав надежду латвийцам.
Но Артур Миранян на 74-й минуте снова вывел армян вперед. Матч так и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.
В результате Армения заняла второе место в группе и следующий сезон начнет снова с Лиги С. Латвию ждут стыковые матчи за сохранение прописки, поскольку в группе они финишировали на последнем месте.
Лига наций. 6-й тур. 17 ноября.
Латвия – Армения – 1:2
Голы: Улдрикис, 70, -- Сперцян, 48, Миранян, 74.
Видео голов и обзор матча
VICTORY 💪— Armenian Football (@ArmenianFootbal) November 17, 2024
Nice to have this win after this confusing season.
However, much bigger problems still remain to deal with 😐 pic.twitter.com/2Hgo0kz1wv
События матча
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Поединок состоится 17 ноября в 21:45 по Киеву