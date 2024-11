Не спаслись. Сборная Латвии уступила Армении

17 ноября в заключительном матче группового этапа Лиги наций в Группе 4 Лиги С встречались Латвия и Армения.

Хозяевам поля нужна была победа и поражение Фарерских островов в матче с Северной Македонией.

Но надо быть откровенными - Армения переиграла соперника. После безголевого первого тайма во втором сразу же Эдуард Сперцян открыл счет в матче.

На 70-й минуте Робертс Улдрикис сравнял счет, дав надежду латвийцам.

Но Артур Миранян на 74-й минуте снова вывел армян вперед. Матч так и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

В результате Армения заняла второе место в группе и следующий сезон начнет снова с Лиги С. Латвию ждут стыковые матчи за сохранение прописки, поскольку в группе они финишировали на последнем месте.

Лига наций. 6-й тур. 17 ноября.

Латвия – Армения – 1:2

Голы: Улдрикис, 70, -- Сперцян, 48, Миранян, 74.

Видео голов и обзор матча

VICTORY 💪



Nice to have this win after this confusing season.



However, much bigger problems still remain to deal with 😐 pic.twitter.com/2Hgo0kz1wv