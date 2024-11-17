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Лига наций УЕФА. Лига C
Латвия
17.11.2024 16:00 – FT 1 : 2
Армения
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Лига наций
17 ноября 2024, 18:35 | Обновлено 17 ноября 2024, 18:42
424
0

Не спаслись. Сборная Латвии уступила Армении

Хозяева поля остались на последней строчке в турнирной таблице

17 ноября 2024, 18:35 | Обновлено 17 ноября 2024, 18:42
424
0
Не спаслись. Сборная Латвии уступила Армении
Сборная Армении

17 ноября в заключительном матче группового этапа Лиги наций в Группе 4 Лиги С встречались Латвия и Армения.

Хозяевам поля нужна была победа и поражение Фарерских островов в матче с Северной Македонией.

Но надо быть откровенными - Армения переиграла соперника. После безголевого первого тайма во втором сразу же Эдуард Сперцян открыл счет в матче.

На 70-й минуте Робертс Улдрикис сравнял счет, дав надежду латвийцам.

Но Артур Миранян на 74-й минуте снова вывел армян вперед. Матч так и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

В результате Армения заняла второе место в группе и следующий сезон начнет снова с Лиги С. Латвию ждут стыковые матчи за сохранение прописки, поскольку в группе они финишировали на последнем месте.

Лига наций. 6-й тур. 17 ноября.

Латвия – Армения – 1:2

Голы: Улдрикис, 70, -- Сперцян, 48, Миранян, 74.

Видео голов и обзор матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Миранян (Армения).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Ульдрикис (Латвия).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Сперцян (Армения).
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сборная Латвии по футболу сборная Армении по футболу Лига наций Эдуард Сперцян Артур Миранян
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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