17 ноября состоялся матч 6-го тура группы 4 Дивизиона С Лиги наций 2024/25 между сборными Латвии и Армении.

Поединок прошел на стадионе Сконто в городе Рига. Матч закончился с минимальным счетом в пользу Армении 2:1.



Лига наций 2024/25. Дивизион С



Группа 4. 6-й тур, 17 ноября



Латвия – Армения – 1:0



Голы: Сперцян,48, Улдрикис,78, Миранян,74



Видеообзор матча: