Лига наций17 ноября 2024, 23:41 | Обновлено 18 ноября 2024, 00:08
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Латвия – Армения – 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций 2024/25
17 ноября 2024, 23:41 | Обновлено 18 ноября 2024, 00:08
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17 ноября состоялся матч 6-го тура группы 4 Дивизиона С Лиги наций 2024/25 между сборными Латвии и Армении.
Поединок прошел на стадионе Сконто в городе Рига. Матч закончился с минимальным счетом в пользу Армении 2:1.
Лига наций 2024/25. Дивизион С
Группа 4. 6-й тур, 17 ноября
Латвия – Армения – 1:0
Голы: Сперцян,48, Улдрикис,78, Миранян,74
Видеообзор матча:
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Миранян (Армения).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Ульдрикис (Латвия).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Сперцян (Армения).
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