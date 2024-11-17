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Лига наций УЕФА. Лига C
Латвия
17.11.2024 16:00 – FT 1 : 2
Армения
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Лига наций
17 ноября 2024, 23:41 | Обновлено 18 ноября 2024, 00:08
80
0

Латвия – Армения – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций 2024/25

17 ноября 2024, 23:41 | Обновлено 18 ноября 2024, 00:08
80
0
Латвия – Армения – 1:2. Видео голов и обзор матча
Instagram. Сборная Армении.

17 ноября состоялся матч 6-го тура группы 4 Дивизиона С Лиги наций 2024/25 между сборными Латвии и Армении.

Поединок прошел на стадионе Сконто в городе Рига. Матч закончился с минимальным счетом в пользу Армении 2:1.

Лига наций 2024/25. Дивизион С

Группа 4. 6-й тур, 17 ноября

ЛатвияАрмения 1:0

Голы: Сперцян,48, Улдрикис,78, Миранян,74

Видеообзор матча:

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Миранян (Армения).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Ульдрикис (Латвия).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Сперцян (Армения).
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Лига наций сборная Латвии по футболу сборная Армении по футболу Эдуард Сперцян Артур Миранян видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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