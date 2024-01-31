ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа выкупил Малиновского у Марселя. Сколько заплатили?
Украинец ранее выступал за «грифонов» на правах аренды
Итальянский «Дженоа» выкупил у французского «Марселя» 30-летнего полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского. Ранее украинец выступал за «грифонов» на правах аренды.
Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Дженоа» заплатил «Марселю» за трансфер полузащитника 7 миллионов евро.
В этом сезоне Малиновский провел за «Дженоа» 21 матч во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
Ранее жена хавбека «Дженоа» Руслана Малиновского Роксана рассказала о жизни в Генуе.
📣⚽️ Ruslan Malinovskyi è 𝗱𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 rossoblù 🔴🔵 pic.twitter.com/zsT1pHysYL— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 31, 2024
🔴🔵🇺🇦 Genoa have completed deal with OM to sign Ruslan Malinovskyi on permanent deal— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2024
Final fee to Olympique Marseille: €7m. pic.twitter.com/UlLQLPRRDs
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