ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа выкупил Малиновского у Марселя. Сколько заплатили?

Итальянский «Дженоа» выкупил у французского «Марселя» 30-летнего полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского. Ранее украинец выступал за «грифонов» на правах аренды.



Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Дженоа» заплатил «Марселю» за трансфер полузащитника 7 миллионов евро.

В этом сезоне Малиновский провел за «Дженоа» 21 матч во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее жена хавбека «Дженоа» Руслана Малиновского Роксана рассказала о жизни в Генуе.

📣⚽️ Ruslan Malinovskyi è 𝗱𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 rossoblù 🔴🔵 pic.twitter.com/zsT1pHysYL — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 31, 2024