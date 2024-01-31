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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа выкупил Малиновского у Марселя. Сколько заплатили?
Италия
31 января 2024, 18:27 | Обновлено 31 января 2024, 18:30
2508
2

ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа выкупил Малиновского у Марселя. Сколько заплатили?

Украинец ранее выступал за «грифонов» на правах аренды

31 января 2024, 18:27 | Обновлено 31 января 2024, 18:30
2508
2
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа выкупил Малиновского у Марселя. Сколько заплатили?
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Итальянский «Дженоа» выкупил у французского «Марселя» 30-летнего полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского. Ранее украинец выступал за «грифонов» на правах аренды.

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Дженоа» заплатил «Марселю» за трансфер полузащитника 7 миллионов евро.

В этом сезоне Малиновский провел за «Дженоа» 21 матч во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее жена хавбека «Дженоа» Руслана Малиновского Роксана рассказала о жизни в Генуе.

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Руслан Малиновский Марсель трансферы Лиги 1 трансферы Серии A трансферы Дженоа
Источник ФК Дженоа
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Комментарии 2
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Vitaliy Shevchenko
За 30 річного футболіста 7 млн. досить пристойна сума.
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+3
Octopus
Нормально, лучше в Дженоа, чем в Марселе без перспектив и деньги клуб отдал небольшие. Можно сконцентрироваться на игре, а не на болтовне стоит ли он потраченных денег.
Забавно, что Торино который мордой воротил от его покупки летом идет на позицию выше, а Дженоа абсолютный аутсайдер может обойти хваленого Юрича.
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+2
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