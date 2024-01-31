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  4. Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «В Генуе практически все знают Руслана»
Италия
31 января 2024, 16:43 |
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Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «В Генуе практически все знают Руслана»

Жена хавбека «Дженоа» – о жизни в Генуе

31 января 2024, 16:43 |
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Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «В Генуе практически все знают Руслана»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Жена хавбека «Дженоа» Руслана Малиновского Роксана рассказала о жизни в Генуе:

«Мы уже адаптировались здесь, чувствуем себя как дома. Это у нас не заняло много времени, потому что приехали сюда уже интегрированные в Италию. По сравнению с периодом переезда в Бергамо - было намного проще.

Язык уже знали. В Генуе уже практически все знают Руслана. Куда бы мы ни пошли – все узнают. А от этого сам Руслан чувствует себя увереннее, чем в «Аталанте» 4 года назад».

Ранее сообщалось о том, что «Дженоа» выкупит Малиновского у «Марселя».

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Дженоа Роксана Малиновская Руслан Малиновский
Источник NV.ua
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