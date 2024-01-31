Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «В Генуе практически все знают Руслана»

Жена хавбека «Дженоа» Руслана Малиновского Роксана рассказала о жизни в Генуе:

«Мы уже адаптировались здесь, чувствуем себя как дома. Это у нас не заняло много времени, потому что приехали сюда уже интегрированные в Италию. По сравнению с периодом переезда в Бергамо - было намного проще.

Язык уже знали. В Генуе уже практически все знают Руслана. Куда бы мы ни пошли – все узнают. А от этого сам Руслан чувствует себя увереннее, чем в «Аталанте» 4 года назад».

Ранее сообщалось о том, что «Дженоа» выкупит Малиновского у «Марселя».