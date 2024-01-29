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Италия
29 января 2024, 20:39 | Обновлено 29 января 2024, 21:02
1689
0

Стало известно, сколько Дженоа заплатит Марселю за трансфер Малиновского

Сообщается, что сумма трансфера составит 7 миллионов евро

29 января 2024, 20:39 | Обновлено 29 января 2024, 21:02
1689
0
Стало известно, сколько Дженоа заплатит Марселю за трансфер Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

«Дженоа» хочет выкупить Руслана Малиновского у французского «Марселя», украинец выступает за «грифонов» на правах аренды.

По информации авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, трансфер украинского полузащитника обойдется генуэзцам в 7 миллионов евро. Ожидается, что переход состоится уже в этом месяце.

В этом сезоне Малиновский провел за «Дженоа» 21 матч во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее наставник итальянского клуба очертил задачу Малиновского в «Дженоа».

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Источник Джанлука Ди Марцио
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