Стало известно, сколько Дженоа заплатит Марселю за трансфер Малиновского
Сообщается, что сумма трансфера составит 7 миллионов евро
«Дженоа» хочет выкупить Руслана Малиновского у французского «Марселя», украинец выступает за «грифонов» на правах аренды.
По информации авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, трансфер украинского полузащитника обойдется генуэзцам в 7 миллионов евро. Ожидается, что переход состоится уже в этом месяце.
В этом сезоне Малиновский провел за «Дженоа» 21 матч во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
Ранее наставник итальянского клуба очертил задачу Малиновского в «Дженоа».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский страж ворот помог «Реалу» победить «Лас-Пальмас»
Кандидатурой тренера национальной сборной заинтересовался представитель ОАЭ «Аль-Джазира»