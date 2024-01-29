Стало известно, сколько Дженоа заплатит Марселю за трансфер Малиновского

«Дженоа» хочет выкупить Руслана Малиновского у французского «Марселя», украинец выступает за «грифонов» на правах аренды.

По информации авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, трансфер украинского полузащитника обойдется генуэзцам в 7 миллионов евро. Ожидается, что переход состоится уже в этом месяце.

В этом сезоне Малиновский провел за «Дженоа» 21 матч во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее наставник итальянского клуба очертил задачу Малиновского в «Дженоа».