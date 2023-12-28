Тренер обозначил задачи Малиновского в Дженоа

Наставник итальянского «Дженоа» Альберто Джилардино отметил универсализм украинского полузащитника Руслана Малиновского, выступающего за «грифонов» на правах аренды из «Марселя», а также рассказал, как наиболее эффективно использовать нашего соотечественника на поле, чтобы он приносил больше пользы команде.

«В «Дженоа» он может играть как треквартиста, то есть атакующий полузащитник, но сейчас я вижу его больше как центрального полузащитника, потому что он умеет находить пространство для себя и хорошо работать в защите. Также у него отличная левая нога, и чем чаще он начинает из глубины, тем более определяющим он может быть.

Также Руслан может играть и в более продвинутой позиции, чтобы проявить другие качества. Он важный игрок, который повышает качество на тренировках и принятии решений во время игры», – цитирует наставника «грифонов» TuttoMercatoWeb.

Отметим, что в нынешнем сезоне Малиновский провел за «Дженоа» в Серии А и Кубке Италии 16 матчей (893 минуты игрового времени), в которых забил 2 мяча и отдал столько же результативных передач.