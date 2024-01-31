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Англия
31 января 2024, 00:55 | Обновлено 31 января 2024, 00:59
1353
0

Стало известно, почему Артета разговаривал с Зинченко после игры Арсенала

Александр и Бен Уайт спорили, кто виновен в пропущенном голе от «Ноттингем Форест»

31 января 2024, 00:55 | Обновлено 31 января 2024, 00:59
1353
0
Стало известно, почему Артета разговаривал с Зинченко после игры Арсенала
Twitter

30 января состоялся матч 22-го тура АПЛ между командами «Ноттингем Форест» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «канониров».

Украинский защитник гостей Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+2-й на Якуба Кивиора.

На последних минутах встречи Гонсало Монтиэль отдал передачу (Александр не сумел помешать ему отдать пас) на Тайво Авонийи с правого фланга, который в итоге развернулся в штрафной площади «Арсенала» и забил, а Бен Уайт мог бы сыграть более удачно и помешать ему отличиться.

После завершения поединка Александр и Бен яростно спорили и, как сообщают некоторые Twitter-паблики, даже произошел физический контакт. Затем наставник «Арсенала» Микель Артета остановил Зинченко и провел с ним беседу.

Судя по всему, именно этот эпизод Артета и обсуждал с украинцем.

Во флеш-интервью на поле Микель заявил:

«Это [такие моменты с пропущенным голом] давит друг на друга и [никому] не нравится уступать. Я должен поощрять это правильным образом. Мне нравится, что игроки подталкивают друг друга!».

На пресс-конференции Микелю снова задали вопрос о том, что произошло между Зинченко и Уайтом:

«Мне это нравится, мне это нравится, потому что они требуют друг от друга большего. Им не понравилось, как они сыграли в том эпизоде, и они просто пытались решить эту проблему.

Было немного жарко, но они понимают, что сыграли неудачно, нужно решать проблемы и становиться сильнее», – сказал Артета.

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Источник Sport.ua
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