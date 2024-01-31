Стало известно, почему Артета разговаривал с Зинченко после игры Арсенала
Александр и Бен Уайт спорили, кто виновен в пропущенном голе от «Ноттингем Форест»
30 января состоялся матч 22-го тура АПЛ между командами «Ноттингем Форест» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «канониров».
Украинский защитник гостей Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+2-й на Якуба Кивиора.
На последних минутах встречи Гонсало Монтиэль отдал передачу (Александр не сумел помешать ему отдать пас) на Тайво Авонийи с правого фланга, который в итоге развернулся в штрафной площади «Арсенала» и забил, а Бен Уайт мог бы сыграть более удачно и помешать ему отличиться.
После завершения поединка Александр и Бен яростно спорили и, как сообщают некоторые Twitter-паблики, даже произошел физический контакт. Затем наставник «Арсенала» Микель Артета остановил Зинченко и провел с ним беседу.
Судя по всему, именно этот эпизод Артета и обсуждал с украинцем.
Во флеш-интервью на поле Микель заявил:
«Это [такие моменты с пропущенным голом] давит друг на друга и [никому] не нравится уступать. Я должен поощрять это правильным образом. Мне нравится, что игроки подталкивают друг друга!».
На пресс-конференции Микелю снова задали вопрос о том, что произошло между Зинченко и Уайтом:
«Мне это нравится, мне это нравится, потому что они требуют друг от друга большего. Им не понравилось, как они сыграли в том эпизоде, и они просто пытались решить эту проблему.
Было немного жарко, но они понимают, что сыграли неудачно, нужно решать проблемы и становиться сильнее», – сказал Артета.
🗣️Mikel Arteta smiling when asked why Ben White and Oleksandr Zinchenko got heated with each other at the end of the #Arsenal win over Forest: "That is pushing each other and being not happy conceding. I have to encourage it in the right way. I love that the players are pushing… pic.twitter.com/hYI47h7ZlV— Arsenal News Channel (@Arsenalnewschan) January 30, 2024
"I LOVE IT!" 😡— Hayters TV (@HaytersTV) January 30, 2024
This Mikel Arteta response to the heated exchange between Zinchenko and Ben White at full time 😂
🔗 https://t.co/vGiqniKRgY pic.twitter.com/nNJBxt9QYj
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