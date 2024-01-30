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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
30.01.2024 21:30 – FT 1 : 2
Арсенал
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Англия
30 января 2024, 23:26 | Обновлено 30 января 2024, 23:48
1696
9

Арсенал с нестандартным ассистом Зинченко обыграл Ноттингем

«Канониры» одержали победу со счетом 2:1

30 января 2024, 23:26 | Обновлено 30 января 2024, 23:48
1696
9
Арсенал с нестандартным ассистом Зинченко обыграл Ноттингем
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 30 января 2024 года, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и лондонским «Арсеналом». Игра закончилась со счетом 2:1 на счет гостей.

Первый гол в поединке был забит при участии украинского защитника Александра Зинченко. На 65-й минуте, во время вбрасывания аута, он заметил свободного нападающего Габриэла Жезуса возле штрафной площадки соперника и идеально вбросил на него мяч.

Уже через 7 минут с передачи Жезуса отличился Букайо Сака. Этот гол должен был бы деморализовать соперника, но на 89-й минуте Тайво Авонийи отыграл 1 мяч для «Ноттингема». Правда, времени на камбэк не хватило.

АПЛ. 22-й тур. 30 января.

Ноттингем Форест – Арсенал – 1:2
Голы: Авонийи, 89 – Жезус, 65, Сака, 72

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Ноттингем Форест Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко Габриэл Жезус Ноттингем Форест - Арсенал Букайо Сака
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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December 32
Для Британии это как раз нормально.  Одно время выполняли как и угловые - прямо в штрафную.
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+3
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avk2307
Арсенал з перемогою!!!!
Але не можуть вони без нервів навіть в виграному вже матчі ...
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+1
Volodymyr Shevchenko
Зина, как и все, но чёткий. Лучший игрок матча
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0
Андрій Шевченко
зіна всралсо...гол лісників= абсолютно його вина....проспав (та і 3,34дерпросто не шарить) що таке положення по за грою.....а потім ще чмо обіссяне й дало виконати....
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-11
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