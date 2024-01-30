Арсенал с нестандартным ассистом Зинченко обыграл Ноттингем
«Канониры» одержали победу со счетом 2:1
Сегодня, 30 января 2024 года, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и лондонским «Арсеналом». Игра закончилась со счетом 2:1 на счет гостей.
Первый гол в поединке был забит при участии украинского защитника Александра Зинченко. На 65-й минуте, во время вбрасывания аута, он заметил свободного нападающего Габриэла Жезуса возле штрафной площадки соперника и идеально вбросил на него мяч.
Уже через 7 минут с передачи Жезуса отличился Букайо Сака. Этот гол должен был бы деморализовать соперника, но на 89-й минуте Тайво Авонийи отыграл 1 мяч для «Ноттингема». Правда, времени на камбэк не хватило.
АПЛ. 22-й тур. 30 января.
Ноттингем Форест – Арсенал – 1:2
Голы: Авонийи, 89 – Жезус, 65, Сака, 72
Full time. pic.twitter.com/ay9V3XHfrd— Nottingham Forest (@NFFC) January 30, 2024
Taking all three points back home 💛 pic.twitter.com/iucxvV6TIC— Arsenal (@Arsenal) January 30, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Точку в профессиональной карьере поставил Шакур Стивенсон
Сумма отступных в новом контракте составит более ста миллионов евро
Але не можуть вони без нервів навіть в виграному вже матчі ...