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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
30.01.2024 21:30 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
28 января 2024, 15:49 |
106
0

Ноттингем Форест – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 января в 21:30 матч чемпионата Англии

28 января 2024, 15:49 |
106
0
Ноттингем Форест – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В среду, 30 января, состоится матч 22-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и лондонский «Арсенал».

Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Ноттингем Форест – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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