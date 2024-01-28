30.01.2024 21:30 - : -
Англия28 января 2024, 15:49 |
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Ноттингем Форест – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 января в 21:30 матч чемпионата Англии
28 января 2024, 15:49 |
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В среду, 30 января, состоится матч 22-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и лондонский «Арсенал».
Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Ноттингем Форест – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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