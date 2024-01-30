30 января на «Сити Граунд» пройдет матч 22-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ноттингем Форест» встретится с «Арсеналом». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Ноттингем Форест

Команда после очень долгой паузы пробилась из Чемпионшипа в 2022-м году. Получилось выиграть непростой плей-офф, несмотря на то, что фаворитами были соперники. Уже в АПЛ было набрано достаточно очков, чтобы избежать падения назад. А в новом сезоне очки набирались достаточно бодро, по крайней мере, лесники держались над зоной вылета. Все это связывали с работой Стива Купера, но руководство казалось не особенно благодарным и на фоне неудачной серии уволило валлийца - перед Рождеством! Впрочем, это дало эффект, и с новым наставником, и при Нуну Эшпириту Санту получилось обыграть Ньюкасл и Манчестер Юнайтед. Впрочем, Блэкпул в кубке прошли только за счет гола в переигровке на 110-й минуте. А Брентфорду уступили, и ворчание, что Тоуни пробил решающий штрафной удар не с той точки уже ничего не изменят. Потом еще и Бристоль Сити не забили - теперь будет переигровка.

Арсенал

Клуб провел довольно противоречивый первый круг. С одной стороны, удачно вернулись в Лигу чемпионов, выиграв первое место в своей группе, а до этого победили в Суперкубке Англии. При этом оба кубковых турнира канониры покинули. Особенно обидным было поражение Ливерпулю, при громадном преимуществе на поле. Тогда же был неудачный отрезок в АПЛ, с поражениями Вест Хэму и Фулхэму, что стоило падения с первого места в таблицы на четвертое. Более того, Тоттенхэм поравнялся по очкам! Впрочем, потом получилось собраться и разгромить Кристал Пэлас 5-0.

Статистика личных встреч

В последние 2 года, 2022-2023, клубы четко чередовали домашние победы друг над другом.

Прогноз

Букмекерские конторы скептичны по отношению к хозяевам поля. Согласимся с их оценкой и поставим на гостей из Лондона при форе 1 гол (коэффициент - 1,64).