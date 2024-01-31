30.01.2024 21:30 – FT 1 : 2
Англия31 января 2024, 01:32 | Обновлено 31 января 2024, 01:42
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Ноттингем Форест – Арсенал – 1:2. Пас Зинченко из аута. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 22-го тура Английской Премьер-лиги
31 января 2024, 01:32 | Обновлено 31 января 2024, 01:42
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Вечером 30 января прошел матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Арсенал» (1:2).
На 65-й минуте защитник канониров Александр Зинченко сделал ассист из аута на Габриэла Жезуса.
Канониры одержали важную победу со счетом 2:1 и находятся на втором месте (46 очков), позади Ливерпуля (48).
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АПЛ. 22-й тур. 30 января
Ноттингем Форест – Арсенал – 1:2
Голы: Авонийи, 89 – Жезус, 65, Сака, 72
Видео голов и обзор матча
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Тайво Авонийи (Ноттингем Форест).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
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