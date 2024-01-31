Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ноттингем Форест – Арсенал – 1:2. Пас Зинченко из аута. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
30.01.2024 21:30 – FT 1 : 2
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
31 января 2024, 01:32 | Обновлено 31 января 2024, 01:42
106
0

Ноттингем Форест – Арсенал – 1:2. Пас Зинченко из аута. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 22-го тура Английской Премьер-лиги

31 января 2024, 01:32 | Обновлено 31 января 2024, 01:42
106
0
Ноттингем Форест – Арсенал – 1:2. Пас Зинченко из аута. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Вечером 30 января прошел матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Арсенал» (1:2).

На 65-й минуте защитник канониров Александр Зинченко сделал ассист из аута на Габриэла Жезуса.

Канониры одержали важную победу со счетом 2:1 и находятся на втором месте (46 очков), позади Ливерпуля (48).

АПЛ. 22-й тур. 30 января

Ноттингем Форест – Арсенал – 1:2

Голы: Авонийи, 89 – Жезус, 65, Сака, 72

Видео голов и обзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Тайво Авонийи (Ноттингем Форест).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
По теме:
Ливерпуль – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
65% точных передач. Названа оценка Миколенко за матч АПЛ Фулхэм – Эвертон
Александр Зинченко Ноттингем Форест Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Габриэл Жезус Букайо Сака Ноттингем Форест - Арсенал видео голов и обзор Тайво Авонийи
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если Барселона позвонит мне – я поеду»
Футбол | 30 января 2024, 12:35 2
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если Барселона позвонит мне – я поеду»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если Барселона позвонит мне – я поеду»

Тренер «Манчестер Сити» готов вернуться в родной клуб

Первая победа в 2024 году. Динамо крупно обыграло Пахтакор
Футбол | 30 января 2024, 17:48 182
Первая победа в 2024 году. Динамо крупно обыграло Пахтакор
Первая победа в 2024 году. Динамо крупно обыграло Пахтакор

Подопечные Александра Шовковского оказались сильнее команды Максима Шацких

«Дерьмо». Шакур отреагировал на анонс боя с участием Беринчика
Бокс | 30.01.2024, 09:49
«Дерьмо». Шакур отреагировал на анонс боя с участием Беринчика
«Дерьмо». Шакур отреагировал на анонс боя с участием Беринчика
Топ-клуб Италии предложил Шахтеру странное соглашение по трансферу Судакова
Футбол | 30.01.2024, 19:28
Топ-клуб Италии предложил Шахтеру странное соглашение по трансферу Судакова
Топ-клуб Италии предложил Шахтеру странное соглашение по трансферу Судакова
Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
Футбол | 31.01.2024, 01:15
Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фрэнк УОРРЕН: «С Кличко разобрались, остался Усик»
Фрэнк УОРРЕН: «С Кличко разобрались, остался Усик»
30.01.2024, 01:40 12
Бокс
Реброву недавно предлагали возглавить клуб. Заманивали большими деньгами
Реброву недавно предлагали возглавить клуб. Заманивали большими деньгами
29.01.2024, 19:35 3
Футбол
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
29.01.2024, 18:35 1
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
29.01.2024, 13:10 35
Футбол
А Вирер поедет? Италия объявила состав на ЧМ по биатлону
А Вирер поедет? Италия объявила состав на ЧМ по биатлону
29.01.2024, 19:19
Биатлон
Сразу две украинки находятся в топ-10 теннисисток в гонке на WTA Finals
Сразу две украинки находятся в топ-10 теннисисток в гонке на WTA Finals
29.01.2024, 10:52 5
Теннис
«Говорю Динамо «до свидания». Сидорчук не прощается с грандом УПЛ
«Говорю Динамо «до свидания». Сидорчук не прощается с грандом УПЛ
29.01.2024, 16:40 3
Футбол
Лунин обратился к Анчелотти после последнего матча. Что сказал Андрей?
Лунин обратился к Анчелотти после последнего матча. Что сказал Андрей?
29.01.2024, 00:08 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем