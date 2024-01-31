Вечером 30 января прошел матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Арсенал» (1:2).

На 65-й минуте защитник канониров Александр Зинченко сделал ассист из аута на Габриэла Жезуса.

Канониры одержали важную победу со счетом 2:1 и находятся на втором месте (46 очков), позади Ливерпуля (48).

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АПЛ. 22-й тур. 30 января

Ноттингем Форест – Арсенал – 1:2

Голы: Авонийи, 89 – Жезус, 65, Сака, 72

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