ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
30 января «Арсенал» переиграл «Ноттингем Форест» на выезде со счетом 2:1
30 января состоялся матч 22-го тура АПЛ между командами «Ноттингем Форест» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «канониров».
Украинский защитник гостей Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+2-й на Якуба Кивиора.
После завершения встречи наставник лондонцев Микель Артета остановил украинца и провел с ним короткую беседу прямо на поле. Александр жестикулировал и явно был не совсем согласен с тем, что ему говорит коуч, однако в итоге кивнул головой и ушел.
Возможно, Микель разбирал с Александром момент, после которого «Ноттингем Форест» забил гол на последних минутах. Зиненко не сумел помешать Гонсало Монтиэлю отдать передачу на Тайво Авонийи, который в итоге развернулся в штрафной площади «Арсенала» и забил.
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
ФОТО. О чем говорили Артета и Зинченко?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Микель Артета
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Микель Артета
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Микель Артета
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Микель Артета
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Микель Артета
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