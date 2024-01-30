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Англия
30 января 2024, 23:56 | Обновлено 31 января 2024, 00:07
2218
0

ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ

30 января «Арсенал» переиграл «Ноттингем Форест» на выезде со счетом 2:1

30 января 2024, 23:56 | Обновлено 31 января 2024, 00:07
2218
0
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Микель Артета

30 января состоялся матч 22-го тура АПЛ между командами «Ноттингем Форест» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «канониров».

Украинский защитник гостей Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+2-й на Якуба Кивиора.

После завершения встречи наставник лондонцев Микель Артета остановил украинца и провел с ним короткую беседу прямо на поле. Александр жестикулировал и явно был не совсем согласен с тем, что ему говорит коуч, однако в итоге кивнул головой и ушел.

Возможно, Микель разбирал с Александром момент, после которого «Ноттингем Форест» забил гол на последних минутах. Зиненко не сумел помешать Гонсало Монтиэлю отдать передачу на Тайво Авонийи, который в итоге развернулся в штрафной площади «Арсенала» и забил.

ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ

ФОТО. О чем говорили Артета и Зинченко?


Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Микель Артета


Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Микель Артета


Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Микель Артета


Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Микель Артета


Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Микель Артета

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Источник Sport.ua
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Ingvar 1970
Артета не правий
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