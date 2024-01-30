30 января состоялся матч 22-го тура АПЛ между командами «Ноттингем Форест» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «канониров».

Украинский защитник гостей Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+2-й на Якуба Кивиора.

После завершения встречи наставник лондонцев Микель Артета остановил украинца и провел с ним короткую беседу прямо на поле. Александр жестикулировал и явно был не совсем согласен с тем, что ему говорит коуч, однако в итоге кивнул головой и ушел.

Возможно, Микель разбирал с Александром момент, после которого «Ноттингем Форест» забил гол на последних минутах. Зиненко не сумел помешать Гонсало Монтиэлю отдать передачу на Тайво Авонийи, который в итоге развернулся в штрафной площади «Арсенала» и забил.

ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ

ФОТО. О чем говорили Артета и Зинченко?



Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Микель Артета



Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Микель Артета



Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Микель Артета



Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Микель Артета



Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Микель Артета