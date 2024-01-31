Источник: Ювентус вместо Судакова собирается купить Карлоса Алькараса
По данным инсайдера, Судаков продлил контракт с «Шахтером» до 2029 года
Итальянский «Ювентус» отказался от идеи усилиться украинским хавбеком Георгием Судаковым и теперь планирует купить до закрытия трансферного окна Карлоса Алькараса, аргентинского полузащитника английского клуба «Саутгемптон».
Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (Twitter).
По его данным, украинский хавбек Георгий Судаков продлил контракт с донецким «Шахтером», новое соглашение 21-летнего полузащитника будет действовать до 2029 года. В контракте предусмотрена клаусула в размере более 100 млн евро.
Судаков находится в сфере интересов многих европейских клубов и сможет перейти в один из грандов в летнее межсезонье.
Карлос Алькарас в текущем сезоне АПЛ сыграл за «Саутгемптон» 23 матча и забил 3 мяча, в кубковых турнирах провел 3 поединка и отметился 1 голом.
В «Ювентус» также пресса сватала Джакомо Бонавентуру из «Фиорентины», но эта кандидатура не является доступной опцией, по данным Фабрицио Романо.
⚪️⚫️ Juventus are still working to sign new midfielder in the final 48h. Club want young midfielder rather than experienced one despite links.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2024
Sudakov, impossible as he’s set to sign new deal. Carlos Alcaraz, one of the candidates as per @SkySport. Bonaventura, not an option. pic.twitter.com/6wFyiDRsMJ
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