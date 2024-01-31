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Италия
31 января 2024, 20:19 | Обновлено 31 января 2024, 20:43
400
2

Источник: Ювентус вместо Судакова собирается купить Карлоса Алькараса

По данным инсайдера, Судаков продлил контракт с «Шахтером» до 2029 года

31 января 2024, 20:19 | Обновлено 31 января 2024, 20:43
400
2
Источник: Ювентус вместо Судакова собирается купить Карлоса Алькараса
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Итальянский «Ювентус» отказался от идеи усилиться украинским хавбеком Георгием Судаковым и теперь планирует купить до закрытия трансферного окна Карлоса Алькараса, аргентинского полузащитника английского клуба «Саутгемптон».

Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (Twitter).

По его данным, украинский хавбек Георгий Судаков продлил контракт с донецким «Шахтером», новое соглашение 21-летнего полузащитника будет действовать до 2029 года. В контракте предусмотрена клаусула в размере более 100 млн евро.

Судаков находится в сфере интересов многих европейских клубов и сможет перейти в один из грандов в летнее межсезонье.

Карлос Алькарас в текущем сезоне АПЛ сыграл за «Саутгемптон» 23 матча и забил 3 мяча, в кубковых турнирах провел 3 поединка и отметился 1 голом.

В «Ювентус» также пресса сватала Джакомо Бонавентуру из «Фиорентины», но эта кандидатура не является доступной опцией, по данным Фабрицио Романо.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк продление контракта Фабрицио Романо Ювентус Карлос Алькарас (футболист) Саутгемптон трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ Джакомо Бонавентура Фиорентина
Источник Фабрицио Романо
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shakhtarforewer
Алькарас з тенісом зав'язав?)
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+1
Александр
Там был список из 100 кандидатов где последним стоял Судаков 
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0
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