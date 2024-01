Источник: Ювентус вместо Судакова собирается купить Карлоса Алькараса

Итальянский «Ювентус» отказался от идеи усилиться украинским хавбеком Георгием Судаковым и теперь планирует купить до закрытия трансферного окна Карлоса Алькараса, аргентинского полузащитника английского клуба «Саутгемптон».

Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (Twitter).

По его данным, украинский хавбек Георгий Судаков продлил контракт с донецким «Шахтером», новое соглашение 21-летнего полузащитника будет действовать до 2029 года. В контракте предусмотрена клаусула в размере более 100 млн евро.

Судаков находится в сфере интересов многих европейских клубов и сможет перейти в один из грандов в летнее межсезонье.

Карлос Алькарас в текущем сезоне АПЛ сыграл за «Саутгемптон» 23 матча и забил 3 мяча, в кубковых турнирах провел 3 поединка и отметился 1 голом.

В «Ювентус» также пресса сватала Джакомо Бонавентуру из «Фиорентины», но эта кандидатура не является доступной опцией, по данным Фабрицио Романо.

⚪️⚫️ Juventus are still working to sign new midfielder in the final 48h. Club want young midfielder rather than experienced one despite links.



Sudakov, impossible as he’s set to sign new deal. Carlos Alcaraz, one of the candidates as per @SkySport. Bonaventura, not an option. pic.twitter.com/6wFyiDRsMJ