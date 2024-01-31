Источник: Ювентус вместо Судакова собирается купить Карлоса Алькараса

Итальянский «Ювентус» отказался от идеи усилиться украинским хавбеком Георгием Судаковым и теперь планирует купить до закрытия трансферного окна Карлоса Алькараса, аргентинского полузащитника английского клуба «Саутгемптон».

Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (Twitter).

По его данным, украинский хавбек Георгий Судаков продлил контракт с донецким «Шахтером», новое соглашение 21-летнего полузащитника будет действовать до 2029 года. В контракте предусмотрена клаусула в размере более 100 млн евро.

Судаков находится в сфере интересов многих европейских клубов и сможет перейти в один из грандов в летнее межсезонье.

Карлос Алькарас в текущем сезоне АПЛ сыграл за «Саутгемптон» 23 матча и забил 3 мяча, в кубковых турнирах провел 3 поединка и отметился 1 голом.

В «Ювентус» также пресса сватала Джакомо Бонавентуру из «Фиорентины», но эта кандидатура не является доступной опцией, по данным Фабрицио Романо.