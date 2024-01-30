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Украина. Премьер лига
30 января 2024, 20:10 | Обновлено 30 января 2024, 20:46
5074
81

Источник: Судаков продлил контракт с Шахтером. Сумма отступных впечатляет

Сумма отступных в новом контракте составит более ста миллионов евро

30 января 2024, 20:10 | Обновлено 30 января 2024, 20:46
5074
81
Источник: Судаков продлил контракт с Шахтером. Сумма отступных впечатляет
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков продлил контракт с клубом.

По информации инсайдера, соглашение украинца с «горняками» будет рассчитано до июня 2029 года. Сумма отступных в новом контракте Георгия Судакова составит более ста миллионов евро.

Попередній контракт українця діяв до июня 2028 року.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.

Ранее украинец был признан лучшим игроком «горняков» в 2023 году.

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Фабрицио Романо Шахтер Донецк продление контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Георгий Судаков
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 81
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anacreon
Помітили, як нам агенти впарювали через ЗМІ, які всі хочуть Судакова і тільки чекають відкриття вікна. А як вікно відкрилося, то нікому і не потрібен. І одразу припинилися всі чутки. Шахтарю навіть довелося вкидувати байку про те, як їм хтось 40 мільйонів пропонував. Аби не забували про Судакова.
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+13
anacreon
Ну і лох. Трубін не продовжував і грає в Бенфіці. А так би сидів до кінця кар'єри.Після того, як Шахтар намахав Челсі і підсунув їм бестолкового Мудрика за шалені гроші - ніхто 50-70 мільйонів за українських гравців УПЛ платити більше не буде. Бо не відомо, що там буде - Довбик чи черговий Мудрик, який набив переглядів на Ютубі в парі матчі ЛЧ, а потім не подужав АПЛ.А Шахтар після Мудрика тепер захоче по 40-60 мільйонів за зірочок. І все - тупик.Якби в Судакова було бажання грати в Європі, то поставив би відступні в 40 чи 45 мільйонів.
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+12
Лига Конференций Без Динамо
Ну здраствуй, раб
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+11
Nordenus
Ну это просто пи**** если это правда... Судаков каким местом думал, или его все устраивает видимо? Очевидно что это приговор, никто его не купит, все конец.
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+9
Дані Рохас
Та нууууууу..... ну зачем
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+8
FunnyCat_____
как вы думаете стоит ли судаков 100 лямов, можно +-?
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+7
Показать Скрыть 2 ответа
Remark
Мені шкода Судакова!
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+6
serhiy
Шкода пацана. Десь може б прогресував. А кроти радіють,чого б це ? Ахметов ще накупить купу заграничних а українці далі сядуть на лавку -тоді плакали ваші грошики...
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+6
Показать Скрыть 3 ответа
NoMad
В твiттерi пiд тим постом всi ржуть i пишуть, що це скам, такий самий як мурзяо
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+6
Pavel_i_CO
Мудакова ніхто купляти і не збирався. Кому потрібен ноумен, у якого статистика, по системі гол+пас 3+1?
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+5
Remark
Запам'ятайте☝️
Якщо гравець Шахтаря переходить за будь-яку суму - це геніальний хід маркетингу ШД; але якщо гравець нікуди не переходить, то це теж геніальний хід маркетингу ШД 😅
Л-логіка фанів четвертих)))
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+5
Умник
Жору жалко. Он играет в упл, откуда 100 млн. Учитывая его позицию.
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+5
avk2307
Это конечно разумный ход при суммарной стоимости команды 121 млн. оценивать одного игрока в 100 млн.
Все в клубе теперь должны зауважать Судакова еще больше.
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+4
ZANREGENT1993
А я что говорил. Будут искать дураков которые купят его за 100 лямов
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+4
FunnyCat_____
ну будет как Степаненко если там реально 100 лямов клаусула 
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+4
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avk2307
Такой пример уже был:
https://sport.ua/news/430259-palkin-priobreli-tete-za-15-millionov-evro-kla
usula-150-mln
Тете купили за 15 млн и козыряли клаусулой в 150 млн. И Палкин и Срна и Николини говорили надо только подождать. В 20 -22 годах Шахтеру предлагала Бавария -50, Ньюкасл или Лестер до 79 млн. 
Сам Тете мечтал как будет в Барселоне, МЮ или Ливерпуле.
Но надо было подождать.
Подождали: играет в Галатасарае, Шахтер не заработал ничего.
Так и с Судаковым будет . Если не продадут за адекватные деньги и правда продлил контракт, то все.
А реальный же пример адекватный перед глазами - Трубин. И его же стоимость реально растет . Короче напрасно продлил если правда.
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+3
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nicksaf
А Коноплю ШД хочет продать за 3 млн, а турки не берут. Нет доверия до ШД, нет, потому что жулики.
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+3
Remark
Наполі, Ювентус, Арсенал, Барселона....😂😅
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+3
Remark
😂😂😂🤣
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+3
Saar
і знайдеться ж якийсь "челсі".. Жесть! Чи хоч по якойсь ститистиці він є кращим в УПЛ !?
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+3
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