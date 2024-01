Источник: Судаков продлил контракт с Шахтером. Сумма отступных впечатляет

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков продлил контракт с клубом.

По информации инсайдера, соглашение украинца с «горняками» будет рассчитано до июня 2029 года. Сумма отступных в новом контракте Георгия Судакова составит более ста миллионов евро.

Попередній контракт українця діяв до июня 2028 року.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.

Ранее украинец был признан лучшим игроком «горняков» в 2023 году.

