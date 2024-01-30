Источник: Судаков продлил контракт с Шахтером. Сумма отступных впечатляет
Сумма отступных в новом контракте составит более ста миллионов евро
Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков продлил контракт с клубом.
По информации инсайдера, соглашение украинца с «горняками» будет рассчитано до июня 2029 года. Сумма отступных в новом контракте Георгия Судакова составит более ста миллионов евро.
Попередній контракт українця діяв до июня 2028 року.
В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.
Ранее украинец был признан лучшим игроком «горняков» в 2023 году.
🚨🇺🇦 EXCL: Georgiy Sudakov agrees on new long term deal at Shakhtar Donetsk! Agreement has been reached.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2024
New deal will be valid until June 2029.
❗️ Understand it will include release clause worth more than €100m.
One to watch in the summer, top talent on list of many clubs. pic.twitter.com/2OaLgipJSd
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Якщо гравець Шахтаря переходить за будь-яку суму - це геніальний хід маркетингу ШД; але якщо гравець нікуди не переходить, то це теж геніальний хід маркетингу ШД 😅
Л-логіка фанів четвертих)))
Все в клубе теперь должны зауважать Судакова еще больше.
https://sport.ua/news/430259-palkin-priobreli-tete-za-15-millionov-evro-kla
usula-150-mln
Тете купили за 15 млн и козыряли клаусулой в 150 млн. И Палкин и Срна и Николини говорили надо только подождать. В 20 -22 годах Шахтеру предлагала Бавария -50, Ньюкасл или Лестер до 79 млн.
Сам Тете мечтал как будет в Барселоне, МЮ или Ливерпуле.
Но надо было подождать.
Подождали: играет в Галатасарае, Шахтер не заработал ничего.
Так и с Судаковым будет . Если не продадут за адекватные деньги и правда продлил контракт, то все.
А реальный же пример адекватный перед глазами - Трубин. И его же стоимость реально растет . Короче напрасно продлил если правда.