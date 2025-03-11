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Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 11:54 | Обновлено 11 марта 2025, 12:02
277
0

Александрия – Оболонь. Стали известны стартовые составы

Матч 21-го тура УПЛ начнется в 13:00

11 марта 2025, 11:54 | Обновлено 11 марта 2025, 12:02
277
0
Александрия – Оболонь. Стали известны стартовые составы
УПЛ

Во вторник, 11 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют «Александрия» и киевская «Оболонь».

Поединок состоится на стадионе «Ника» в Александрия. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Игорь Пасхал из Херсона. Наставники команд определились со стартовыми составами.

«Александрия» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 44 балла. В активе «Оболони» – 18 очков, клуб разместился на 13-й позиции.

Стартовые составы на матч Александрия – Оболонь:

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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