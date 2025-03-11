Александрия – Оболонь. Стали известны стартовые составы

Во вторник, 11 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют «Александрия» и киевская «Оболонь».

Поединок состоится на стадионе «Ника» в Александрия. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

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Обслуживать матч будет арбитр Игорь Пасхал из Херсона. Наставники команд определились со стартовыми составами.

«Александрия» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 44 балла. В активе «Оболони» – 18 очков, клуб разместился на 13-й позиции.

Стартовые составы на матч Александрия – Оболонь: