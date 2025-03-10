11 марта в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Вересом и Полесьем в рамках 21 тура УПЛ.

Хозяева набрали 25 очков и находятся на 9-й позиции, а житомирская команда с 34 очками идет на 4-й позиции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.