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Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 15:28 | Обновлено 10 марта 2025, 15:36
54
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Полесье

Один из самых интересных матчей тура

10 марта 2025, 15:28 | Обновлено 10 марта 2025, 15:36
54
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Полесье
ФК Полесье

11 марта в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Вересом и Полесьем в рамках 21 тура УПЛ.

Хозяева набрали 25 очков и находятся на 9-й позиции, а житомирская команда с 34 очками идет на 4-й позиции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.

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Верес Ровно Полесье Житомир Верес - Полесье Украинская Премьер-лига где смотреть чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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