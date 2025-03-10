Украина. Премьер лига10 марта 2025, 15:28 | Обновлено 10 марта 2025, 15:36
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Полесье
Один из самых интересных матчей тура
10 марта 2025, 15:28 | Обновлено 10 марта 2025, 15:36
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11 марта в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Вересом и Полесьем в рамках 21 тура УПЛ.
Хозяева набрали 25 очков и находятся на 9-й позиции, а житомирская команда с 34 очками идет на 4-й позиции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.
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