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  4. СОБОЛЕНКО: Никогда не говорила про семью. На английском? Они не поймут меня
Australian Open
27 января 2024, 13:35 | Обновлено 27 января 2024, 14:55
1879
0

СОБОЛЕНКО: Никогда не говорила про семью. На английском? Они не поймут меня

27 января Арина выиграла у Чжэн Циньвень в поединке за трофей на Australian Open

27 января 2024, 13:35 | Обновлено 27 января 2024, 14:55
1879
0
СОБОЛЕНКО: Никогда не говорила про семью. На английском? Они не поймут меня
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень и Арина Соболенко

27 января вторая ракетка мира Арина Соболенко выиграла титул на Открытом чемпионате Австралии 2024, обыграв в финале Чжэн Циньвень (Китай, WTA 15) со счетом 6:3, 6:2.

На церемонии награждения «нейтральная» теннисистка из беларуси обратилась к своей семье:

«Я никогда не говорила про семью в победной речи, но я должна сказать им большое спасибо за все, что они сделали для меня.

Должна ли я продолжать говорить на английском языке? Потому что они меня не поймут. Все, что я делаю, я делаю для вас», – сказала Арина.

Соболенко во второй раз подряд выиграла трофей на Australian Open. Оба титула Grand Slam она завоевала на кортах Мельбурна.

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Арина Соболенко Чжэн Циньвень Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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