СОБОЛЕНКО: Никогда не говорила про семью. На английском? Они не поймут меня

27 января вторая ракетка мира Арина Соболенко выиграла титул на Открытом чемпионате Австралии 2024, обыграв в финале Чжэн Циньвень (Китай, WTA 15) со счетом 6:3, 6:2.

На церемонии награждения «нейтральная» теннисистка из беларуси обратилась к своей семье:

«Я никогда не говорила про семью в победной речи, но я должна сказать им большое спасибо за все, что они сделали для меня.

Должна ли я продолжать говорить на английском языке? Потому что они меня не поймут. Все, что я делаю, я делаю для вас», – сказала Арина.

Соболенко во второй раз подряд выиграла трофей на Australian Open. Оба титула Grand Slam она завоевала на кортах Мельбурна.

Aryna Sabalenka to her family after winning the Australian Open:



“Should I keep speaking English? Because they’re not gonna understand me 😂… Everything I’m doing, I’m doing for you…”🥹



pic.twitter.com/eBySB6UTRp