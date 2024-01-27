СОБОЛЕНКО: Никогда не говорила про семью. На английском? Они не поймут меня

27 января вторая ракетка мира Арина Соболенко выиграла титул на Открытом чемпионате Австралии 2024, обыграв в финале Чжэн Циньвень (Китай, WTA 15) со счетом 6:3, 6:2.

На церемонии награждения «нейтральная» теннисистка из беларуси обратилась к своей семье:

«Я никогда не говорила про семью в победной речи, но я должна сказать им большое спасибо за все, что они сделали для меня.

Должна ли я продолжать говорить на английском языке? Потому что они меня не поймут. Все, что я делаю, я делаю для вас», – сказала Арина.

Соболенко во второй раз подряд выиграла трофей на Australian Open. Оба титула Grand Slam она завоевала на кортах Мельбурна.