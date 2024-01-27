СОБОЛЕНКО: Никогда не говорила про семью. На английском? Они не поймут меня
27 января Арина выиграла у Чжэн Циньвень в поединке за трофей на Australian Open
27 января вторая ракетка мира Арина Соболенко выиграла титул на Открытом чемпионате Австралии 2024, обыграв в финале Чжэн Циньвень (Китай, WTA 15) со счетом 6:3, 6:2.
На церемонии награждения «нейтральная» теннисистка из беларуси обратилась к своей семье:
«Я никогда не говорила про семью в победной речи, но я должна сказать им большое спасибо за все, что они сделали для меня.
Должна ли я продолжать говорить на английском языке? Потому что они меня не поймут. Все, что я делаю, я делаю для вас», – сказала Арина.
Соболенко во второй раз подряд выиграла трофей на Australian Open. Оба титула Grand Slam она завоевала на кортах Мельбурна.
Aryna Sabalenka to her family after winning the Australian Open:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 27, 2024
“Should I keep speaking English? Because they’re not gonna understand me 😂… Everything I’m doing, I’m doing for you…”🥹
pic.twitter.com/eBySB6UTRp
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