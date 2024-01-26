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  4. Круче только Осака. Обидчица Ястремской установила уникальное достижение
Australian Open
26 января 2024, 02:13 |
71
0

Круче только Осака. Обидчица Ястремской установила уникальное достижение

Чжэн Циньвень поборется за титул Australian Open 2024

26 января 2024, 02:13 |
71
0
Круче только Осака. Обидчица Ястремской установила уникальное достижение
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

25 января 15-я ракета мира из Китая Чжэн Циньвень вышла в финал Открытого чемпионата Австралии 2024.

В полуфинале австралийского мейджора китаянка в двух сетах обыграла украинскую теннисистку Даяну Ястремскую (WTA 93) в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

Чжэн впервые в карьере сыграет в финале турнира серии Grand Slam, а также она стала первой представительницей Китая после Ли На (2014), которой удалось дойти до финального поединка на мейджорах.

Кроме того, она стала второй самой молодой представительницей Азии, которой удалось выйти в финал турнира Grand Slam (в 21 год и 109 дней). В более молодом возрасте подобное достижение покорялось только японке Наоми Осаке, когда она в 20-летнем возрасте вышла в финал US Open 2018 и в итоге взяла титул.

В финале Australian Open 2024 Чжэн сыграет против второй ракетки мира и действующей победительницей австралийского мейджора Арины Соболенко. Встреча состоится 27 января.

Видеообзор матча Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень

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Чжэн Циньвень Наоми Осака рекорд Australian Open 2024 Даяна Ястремская
Источник Sport.ua
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