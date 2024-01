Круче только Осака. Обидчица Ястремской установила уникальное достижение

25 января 15-я ракета мира из Китая Чжэн Циньвень вышла в финал Открытого чемпионата Австралии 2024.

В полуфинале австралийского мейджора китаянка в двух сетах обыграла украинскую теннисистку Даяну Ястремскую (WTA 93) в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

Чжэн впервые в карьере сыграет в финале турнира серии Grand Slam, а также она стала первой представительницей Китая после Ли На (2014), которой удалось дойти до финального поединка на мейджорах.

Кроме того, она стала второй самой молодой представительницей Азии, которой удалось выйти в финал турнира Grand Slam (в 21 год и 109 дней). В более молодом возрасте подобное достижение покорялось только японке Наоми Осаке, когда она в 20-летнем возрасте вышла в финал US Open 2018 и в итоге взяла титул.

В финале Australian Open 2024 Чжэн сыграет против второй ракетки мира и действующей победительницей австралийского мейджора Арины Соболенко. Встреча состоится 27 января.

21,109 - At 21 years and 109 days, Zheng Qinwen is the second-youngest Asian female or male in the Open Era to reach their maiden Grand Slam final, older only than Naomi Osaka (20 years and 325 days, US Open 2018). Marching. #AusOpen | @AustralianOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/LLtgjaW6Q8