ЯСТРЕМСКАЯ: «Приятно творить историю. Я очень устала, но очень счастлива»

В ночь на 24 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2024.

В четвертьфинале австралийского мейджора украинка в двух сетах обыграла 50-ю ракетку мира из Чехии Линду Носкову со счетом 6:3, 6:4.

После завершения встречи Даяна коротко прокомментировала свою победу над чешкой во флеш-интервью на корте:

– Даяна, вы первая теннисистка из квалификации, которая вышла в полуфинал на Australian Open с 1978 года.

– Я думаю, что приятно творить историю, потому что в то время я еще не родилась. Я родилась в 2000 году. Так что это следующее поколение. Я очень счастлива. Я устала, но очень счастлива (смеется).

– Что для вас значит поддержка вашей мамы? Я уверена, что она очень тобой гордится.

– О, моя мама… Она знает все, о чем я думаю. Думаю, нам нужно еще немного времени, чтобы сходить за покупками. Когда я смотрю на нее, я понимаю, что мне нужно побыстрее пошевелить ногами. У меня есть татуировка с надписью Mother Beauty. Иногда я смотрю на нее, и это напоминает мне, что мне нужно бороться до конца, – сказала Даяна.

