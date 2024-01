Дуглас Коста перейдет в Флуминенсе

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Дуглас Коста перейдет в бразильский «Флуминенсе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Ранее игрок уже достиг устной договоренности о о переходе в турецкий «Самсунспор», но в последний момент передумал.

Кроме «Флуминенсе», сообщалось об интересе к Косте «Крузейро» и «Сантоса». В настоящее время бразилец является свободным агентом. Его последним клубом был американский «Лос-Анджелес Гэлакси».

Также за свою карьеру Дуглас Коста успел поиграть за «Гремио», «Шахтер», «Баварию», «Ювентус». Сейчас футболисту 33 года.

🚨🇧🇷 Douglas Costa to Fluminense, here we go! Verbal agreement in place for former Bayern and Juve winger to join the Brazilian club.



Contracts being prepared, just waiting for medical tests — after Samsunspor deal collapsed.



Douglas in Miami, he’ll fly to Brazil in next days. pic.twitter.com/VHh0JCBtQD