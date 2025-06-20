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  4. Такое уже случалось. Челси может подать в суд на Мудрика
Англия
20 июня 2025, 00:51 |
247
0

Такое уже случалось. Челси может подать в суд на Мудрика

Спортивный юрист Дэн Чепмен вспомнил историю с Адрианом Муту

20 июня 2025, 00:51 |
247
0
Такое уже случалось. Челси может подать в суд на Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Спортивный юрист Дэн Чепмен утверждает, что лондонский «Челси» может подать в суд на украинского вингера Михаила Мудрика, который недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге:

«Это очень редкий шаг, но такая возможность у них есть. Они могут утверждать, что купили игрока за 80 миллионов фунтов, он нарушил контракт, и теперь этот игрок практически ничего не стоит.

Немногие клубы захотят так поступить, потому что тогда клуб показывает своим будущим игрокам, что если они подпишут контракт, но что-то пойдет не так, то потом они еще и могут остаться должными клубу. Такого, как правило, не случается, но это может произойти. Сейчас есть признаки того, что «Челси» полностью поддерживает своего игрока, и кто знает, оправдана ли эта позиция».

Интересно, что в истории «Челси» уже был похожий случай. Ранее они отсудили деньги у румынского футболиста Адриана Муту, который в 2004 году получил семимесячную дисквалификацию за употребление кокаина.

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Адриан Муту допинг дисквалификация Футбольная ассоциация Англии чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Вус Источник: The Athletic
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