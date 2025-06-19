Фаны Реала наехали на Куртуа за его слова про Анчелотти. Причем тут Лунин?

18 июня Реал Мадрид сыграл вничью с саудовской командой Аль-Хиляль в матче первого тура группы H клубного чемпионата мира 2025. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В этом поединке на посту наставника королевского клуба дебютировал Хаби Алонсо, который в конце сезона 2024/25 заменил на этой должности именитого Карло Анчелотти.

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После матче с ФК Аль-Хиляль бельгийский голкипер сливочных Тибо Куртуа не очень удачно выразился про «старые автоматизмы», которые «настроил» Анчелотти, намекая на то, что Хаби еще не успел улучшить игру команды.

Болельщики Реала в социальных сетях моментально отреагировали на высказывания Тибо, вспомнив ему сезон 2023/24, а если точнее – финал Лиги чемпионов. Тогда бельгиец не играл практически всю кампанию из-за травмы, а в главном еврокубке блистал украинский вратарь Андрей Лунин.

Несмотря на отличные выступления Лунина, Анчелотти в финале ЛЧ против Боруссии Дортмунд (2:0) доверил место в в воротах Куртуа, который тогда уже восстановился от повреждений.

Tacomaster: «Невероятно, что он бросает тень на тренера, который подарил ему возможность сыграть в финале, куда мы во многом попали благодаря Лунину, в то время как он сам был травмирован почти весь сезон».

benja: «Я обожаю Куртуа и считаю его лучшим вратарем в истории наряду с Буффоном, но он – неблагодарный. Эти заявления – как нож в спину тренеру, который полностью ему доверял, например, когда дал ему место в финале ЛЧ, проигнорировав весь вклад Лунина, благодаря которому мы туда и дошли».

arbeIoas: «Карло выпустил его в стартовом составе на финал Лиги чемпионов после целого сезона вне игры из-за травмы крестообразных связок, в то время как Лунин надежно держал позицию все это время. Последнее, что он должен делать сейчас, это подливать масла в огонь прессе, которая только и ждёт повода наброситься на Анчелотти».

Brandon: «Ха-ха, Анчелотти усадил Лунина на скамейку, чтобы поставить этого вратаря в финале Лиги чемпионов после нескольких месяцев травмы – и вот как он ему отплатил. Ужасно».

elik Nation Army: «Он поставил его играть в финале Лиги чемпионов вместо Лунина после года вне игры, и вот тебе «благодарность» в ответ».

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин перед матчем Реал – Аль-Хиляль

Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа во время матча Реал – Аль-Хиляль

Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа во время матча Реал – Аль-Хиляль

Видеообзор матча Реал – Аль-Хиляль (1:1)